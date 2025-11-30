Simone Canestrelli: “C’è rammarico per il risultato, la nostra prestazione è stata molto positiva”

Written by Antonio Tognoli• 6:04 pm• Pisa SC

PISA – Simone Canestrelli è entrato quest’anno nella Hall of Fame del Pisa. Prima della gara è stato premiato con una maglia celebrativa per le sue 100 presenze con la maglia del Pisa Sc.

“La nostra prestazione è stata molto positiva, quando giochi con queste squadre non puoi permetterti di fare mezzo errore perchè altrimenti vieni punito come è successo. C’è un pò di rammarico perché oggi abbiamo perso e siamo usciti a testa alta giocando bene e mettendo in difficoltà l’Inter“

“Il mister ci dà grande consapevolezza e ci consiglia sempre bene sul come gestire i momenti di questa stagione. Caracciolo è il capitano ed è necessario e fondamentale per questa squadra“

“Sono orgoglioso di aver raggiunto le cento presenze con questa maglia. Adesso dobbiamo preparare al meglio le prossime partite che per noi saranno molto importanti per il proseguo del campionato. Personalmente penso a migliorare allenamento dopo allenamento, partita dopo partita“.

