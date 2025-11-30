Simone Scuffet: “Per un’ora abbiamo giocato alla pari con l’Inter”

Written by Antonio Tognoli• 6:09 pm• Pisa SC

PISA – L’inaspettata indisponibilità di Adrian Semper ha aperto le porte per un occasione per Simone Scuffet che con l’Inter è partito titolare dimostrando una buona personalità.

“Ho saputo stamani dopo pranzo che avrei giocato, il mister mi ha comunicato che Adrian aveva la febbre. E’ stato emozionante giocare una gara così“

“Per almeno un’ora abbiamo giocato alla pari con l’Inter mettendola in difficoltà e creando un paio di occasioni in cui potevamo far male. La serie A è questa, quando affronti le grandi squadre sai che se lasci un occasione puoi essere punito. Comunque posso dire che abbiamo giocato una partita all’altezza della situazione“

