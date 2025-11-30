Pontedera vs Carpi

Written by Leonardo Miraglia• 5:56 pm• Calcio Serie C, Pontedera, Sport

Pisa (domenica, 30 novembre 2025) — Domenica 30 novembre il Pontedera affronterà il Carpi fra le mura amiche a partire dalle 17:30.

Queste le parole di mister Menichini alla vigilia dell’incontro: “È indubbio che avere tre punti in meno (dovuti all’esclusione del Rimini, ndr) cambia tanto, visto che la classifica adesso ci vede nei playout. Il gruppo, però, sa che c’è da lottare e da soffrire, pensando a fare una buona prestazione e a mettere punti in cascìna gara dopo gara. Poi, i conti si faranno alla fine. Detto questo, dispiace per il Rimini, che è una società gloriosa con una tifoseria importante, ma i problemi che aveva erano risaputi già in estate, prima di iscriversi. Ogni anno ci troviamo ad assistere a queste situazioni che intaccano la regolarità dei campionati.

Tornando a domani, troviamo un Carpi che è partito bene ed è una squadra esperta, che non fa minutaggio. È una partita difficile, ma in settimana ci siamo allenati bene e sono fiducioso. Li affrontiamo con le nostre armi”.

Questo è il rooster dell’incontro:

