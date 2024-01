Sicurezza negli stadi: rapporti con la procura federale e piano sanitario. A Roma il 28esimo congresso nazionale Andes 

Scritto da admin• 11:07 am• Pisa SC

PISA – Si svolgerà il 9 gennaio a Roma il 28esimo congresso nazionale dell’A.N.DE.S, l’Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza, che in tutta Italia raccoglie oltre trentamila tra steward e Delegati alla Gestione Evento.

L’evento, in programma al The Cross Hotel (via Santa Croce in Gerusalemme, 40), affronterà diversi argomenti relativi al settore dello stewarding e della sicurezza: tra questi, le buone pratiche da seguire, basate su modelli portati avanti in alcune realtà nazionali, il piano sanitario, le nuove modalità di pagamento per gli steward e l’importanza della formazione professionale. Particolare attenzione poi sarà dedicata al rapporto con la Procura federale: per questo, tra gli ospiti, sarà presente anche l’avvocato Giorgio Ricciardi, procuratore federale aggiunto.

Il congresso gode del patrocinio di CONI, FIGC, FIR (Federazione Italiana Rugby), Serie B e Lega Pro. Al tavolo sono previsti anche gli interventi di Alessandro Dicembre, delegato sicurezza Dlgs 81/08; di Domenico Biondo, dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive; di Luciano Russo, responsabile della commissione delegati di Lega Pro; di Francesco Xausa e Francesco Furno, soci Andes; di Fabio Volontè, medico già responsabile sanitario del servizio ambulanze al seguito del Giro d’Italia dal 2011 al 2022.

“Anche quest’anno il congresso – spiega Ferruccio Taroni, presidente A.N.DE.S – sarà occasione preziosa per fare il punto sui temi più stringenti che riguardano il mondo della sicurezza durante gli eventi. Al tavolo saranno presenti ospiti di eccezione e rappresentanti del mondo delle istituzioni sportive, in modo da poter confrontare al meglio le necessità di chi vive quotidianamente il lavoro della sicurezza sulla propria pelle e di chi è chiamato a coordinare la gestione complessiva del settore dai tavoli istituzionali sportivi e non”.

