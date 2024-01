La Scintilla apre le porte al Rugby. Oltre 120 bambini al primo torneo post Covid a Pisa

Scritto da Antonio Tognoli• 7:57 am• Pisa, Sport/Altro, Tutti

Sui campi di Riglione Oratoio si allena la squadra di Touch Rugby. Ed è nata anche la sezione minirugby

PISA – Negli ultimi giorni del 2023 la società Scintilla Rugby ha organizzato il primo raggruppamento U6 e U12 della disciplina del Touch Rugby. Il primo Torneo di touch rugby e minirugby organizzato da una società del territorio pisano.



di Antonio Tognoli

Una manifestazione che ha coinvolto più di 120 bambini ed è stata fortemente voluta dalla società di Riglione Oratoio, in particolare dal Responsabile sezione rugby Antonio Cotroneo, dal Presidente Carlo Coletti e da Francesco Candido, Direttore tecnico responsabile degli allenatori. Oltre alla disciplina e alla squadra di Touch Rugby (che si allena presso i campi di Oratoio) è nata la sezione di minirugby U6, U8, U10 e U12.





Under 12. Erano presenti come Under 12 cinque squadre: la società che ospitava, la Scintilla Rugby che insieme allo Scandicci Rugby formavano una squadra. Da Livorno hanno fatto parte del raggruppamento due squadre della società Lions Amaranto. Da Pontedera una squadra per il Bellaria rugby. Per chiudere Apuani Massa e Rugby Spezia. Ogni squadra ha giocato contro tutte le altre a rotazione. Partite di minirugby molto brevi di dodici minuti senza un vincitore come accade in questa disciplina.



Under 6. Le squadre presenti che hanno disputato il torneo Under 6: la Scintilla Rugby, Lucca, Apuani, che formavano tutti insieme una squadra. Oltre a loro c’erano Scandicci, Bellaria, Elba ed i piccolini della categoria “Prime mete” (2019-2020), che hanno disputato partitelle 3 vs 3.



“L’evento di Touch Rugby è andato bene, anzi, meglio di quello che potevamo aspettarci come esordio. La prima volta, quella che non dimenticheremo mai. Quella che da tempo speravamo di poter organizzare e che finalmente grazie alla Scintilla del Presidente Coletti ed alle altre società toscane, abbiamo organizzato”, afferma Antonio Cotroneo, Responsabile sezione rugby Scintilla “Una giornata di sport che ha regalato sorrisi e allegria a tutti. Fango, palla ovale, salsicce e birra, sono questi gli ingredienti della felicità. Ovviamente dopo il primo evento saremo ancora più stimolati a far crescere il movimento sul territorio pisano e lavoreremo per superare le inevitabili difficoltà. Per il momento però godiamoci il successo della prima giornata, ce lo meritiamo”, conclude Cotroneo.

