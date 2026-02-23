Sicurezza. Mazzarri (Lista Boggi Sindaco): “Mai parlato di raccolte firme, né ho promosso in alcun modo iniziative di questo tipo”

Written by admin• 2:43 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – Dopo l’intervento sulla sicurezza di alcuni giorni fa Elisabetta Mazzarri (Lista Boggi Sindaco) intende far chiarezza su alcuni aspetti.

“Desidero ribadire con chiarezza che nel mio intervento sulla sicurezza nelle frazioni non ho mai parlato di raccolte firme, né ho promosso in alcun modo iniziative di questo tipo ne’ ne ho rivendicato il merito. Il mio comunicato si limita a riportare le preoccupazioni di alcuni residenti di Metato, Colignola, Campo, Pontasserchio e – come emerso anche dalle mail ricevute in questi giorni – Ghezzano, cittadini che vivono una situazione di forte insicurezza a causa dei numerosi furti avvenuti negli ultimi mesi. Ho ascoltato le loro testimonianze – continua Mazzarri – perché questo è il mio ruolo. Sono in Consiglio comunale perché i cittadini mi hanno votata, non per volontà dello spirito santo. Il rapporto diretto con la cittadinanza non è un favore personale: è la conseguenza naturale di un mandato democratico che mi è stato affidato. Chi mi ha dato fiducia si aspetta che io ascolti, raccolga segnalazioni e porti le loro istanze nelle sedi istituzionali. Ed è esattamente ciò che sto facendo. Ricordo inoltre – prosegue Mazzarri – che anch’io sono stata vittima di un furto in casa, mentre ero presente con mio padre anziano e un’amica di famiglia. So bene cosa significhi sentirsi vulnerabili nel luogo che dovrebbe essere il più sicuro di tutti. Per questo trovo sorprendente che una richiesta di intervento possa essere interpretata come un gesto ostile o strumentale. Chiedere maggiore sicurezza non è un atto politico: è un diritto. E se una Consigliera non appartenente alla maggioranza non può farlo senza essere fraintesa, allora si rischia di creare una cittadinanza di serie A e una di serie B. Io non posso accettarlo, né per me né per nessuno. Il mio unico obiettivo è quello di garantire ascolto e tutela ai cittadini che si rivolgono a me, anche quando si tratta di “alcuni residenti”, perché ogni voce merita attenzione. La sicurezza non è un tema divisivo: è un bene comune che riguarda tutti. Continuerò quindi a svolgere il mio ruolo con serietà, trasparenza e rispetto, chiedendo interventi concreti e coordinati per restituire serenità alle nostre frazioni“, conclude Mazzarri.

