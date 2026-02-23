Auto in divieto di sosta blocca bus e viabilità in via Betti: studenti fermi per oltre un’ora

Written by admin• 5:11 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Autolinee Toscane informa che lunedì 23 febbraio 2026, poco dopo le ore 13, un autobus della Linea 80 del servizio di trasporto pubblico è rimasto bloccato in via Betti a Pisa a causa di un’autovettura privata parcheggiata in divieto di sosta. A bordo del mezzo si trovavano studenti saliti in precedenza alle Scuole Marchesi, diretti a Filettole.

La presenza del veicolo in sosta vietata (come documentato dalle foto) ha determinato il blocco dell’intera viabilità della zona. Dietro al primo autobus sono rimasti fermi in coda un secondo bus della Linea 80, anch’esso diretto a Filettole, e un autobus della Linea 8 diretto a Coltano, entrambi con studenti appena usciti da scuola.

Nel frattempo, la centrale operativa di Autolinee Toscane ha provveduto a deviare i mezzi della Linea 14 per evitare ulteriori criticità e rallentamenti.

La circolazione è tornata regolare solo dopo oltre un’ora, grazie all’intervento della Polizia Municipale, che ha disposto la rimozione del veicolo mediante carro attrezzi.

A causa del protrarsi del blocco, alcuni studenti sono giunti in ritardo in autostazione e hanno dovuto attendere la corsa successiva per il rientro a casa. La corsa della Linea 80 delle ore 13.10 per Filettole è stata infatti soppressa per accumulo di ritardo.

Autolinee Toscane ha incaricato il proprio ufficio legale di valutare le azioni necessarie nei confronti del proprietario del veicolo parcheggiato irregolarmente.

Last modified: Febbraio 23, 2026