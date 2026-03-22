Sfide al cardiopalmo alla Staffetta di Primavera. Oltre 300 atleti al via a Vicopisano

Written by Redazione• 11:10 am• Pisa, Attualità, Sport, Sport, Vicopisano



VICOPISANO – Sono state ben 101 le squadre che hanno portato a termine la Staffetta di Primavera, terza prova del Criterium Podistico Toscano valida però solo per la classifica di società.

UOMINI. Oltre 300 gli atleti in gara a Vicopisano e grande protagonista è stata l’Atletica Amaranto che ha portato a casa primo e terzo posto assoluto. Un dominio quello della prima squadra, composta da Francesco Marinari, Matteo Samaritani e

Antonio Del Vecchio che hanno completato gli 11 km (si gareggiava su frazioni da 3,7 km del circuito cittadino) in 34’49”, con un vantaggio finale di 2’09” sul GS Accademia Navale di Livorno e 2’41” sulla seconda squadra dell’Atl. Amaranto. La portata della vittoria si desume anche dalle prestazioni dei singoli con Del Vecchio autore della miglior frazione individuale in 11’19”, Marinari è stato il secondo con 11’30” e Daniele Santucci, appartenente alla squadra B, il terzo in 11’41”.



DONNE. In campo femminile c’è stata decisamente più lotta. A trionfare è stato il GP Parco Alpi Apuane (Alice Coltelli-Elena Bertolotti-Marta Micchi) in 43’32” con soli 12” sulla squadra mista composta da Merylin Mazzotta, Ilaria Tedesco e Elena Flavia Teacu che nella frazione finale ha tentato la disperata rimonta. Terza posizione per la Pontedera Atletica a 1’32”, ma con la soddisfazione di avere in Azzurra Mauti la miglior frazionista in 14’15” con appena 1” sulla Teacu e 2” sulla compagna di colori Alessia Baldacci.



SQUADRE. Tra le formazioni miste vittoria praticamente allo sprint per il GS Lucchese con Michele Lucchesi, Emilia Spinetti e Marco Nucci, 43’23” il tempo finale con soli 2” sul GP Rossini, con un Enrico Beghini in ultima frazione letteralmente scatenato e capace di rimontare quasi 2 minuti. Terzo il Podismo Il Ponte a 3”.

PROSSIMO APPUNTAMENTO. Vicopisano ha vissuto davvero un grande spettacolo. Merito del GS Le Sbarre che ha dato vita a una 37esima edizione di assoluto livello, patrocinata dal Comune di Vicopisano. Prossima tappa del Criterium domenica 29 marzo quando si approderà a Tirrenia per la Mare-Thon del Litorale Pisano, la prima mezza maratona del circuito.

Last modified: Marzo 22, 2026