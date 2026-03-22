Tutto esaurito per Ubaldo Pantani: oltre 700 spettatori alla Città del Teatro di Cascina

Written by Redazione• 11:01 am• Pisa, Attualità, Cascina, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Teatro pieno e pubblico entusiasta sabato 21 marzo alla Città del Teatro, dove lo spettacolo Inimitabile di Ubaldo Pantani ha registrato il tutto esaurito, richiamando oltre 700 spettatori.

Una serata all’insegna della comicità e del ritmo, tra imitazioni, personaggi e situazioni quotidiane, che ha coinvolto il pubblico fin dalle prime battute. Risate continue e applausi hanno accompagnato lo spettacolo, confermando la capacità dell’artista di creare un rapporto diretto e immediato con la platea.

Il successo dello spettacolo evidenzia la vivacità della programmazione della Città del Teatro, che continua a muoversi tra linguaggi e generi diversi, valorizzando le molteplici possibilità dello spazio scenico e confermandosi come luogo di incontro e condivisione per il territorio.

Foto di Alessio Brondi

Last modified: Marzo 22, 2026