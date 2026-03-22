Como – Pisa 5-0. I lariani calano il “pokerissimo”. Niente da fare per i nerazzurri

Written by Redazione• 11:29 am• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Al “Sinigaglia” finisce con una “manita” pesante per il Pisa che esce sconfitto per 5-0 contro il Como. Dopo il successo contro il Cagliari della scorsa settimana, che aveva riacceso un barlume di speranza, i nerazzurri cadono pesantemente contro gli uomini di Fabregas. Primo tempo che si chiude sul 2-0 per i lariani che nella ripresa arrotondano il punteggio. Per il Pisa due gol annullati per fuorigioco realizzati da Stojlkovic e Mester. Quinta vittoria consecutiva in campionato per i lariani che volano a più tre dalla Juventus e sono in piena zona Champions League.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Mister Hiljemark alla fine sceglie Albiol al posto di Calabresi in un pacchetto arretrato davanti a Nicolas composto da capitan Caracciolo e Canestrelli. Leris e Angori sono ancora gli esterni di fascia con Hojholt schierato al fianco di Loyola e Akinsanmiro che torna titolare dal primo minuto. In attacco spazio a Moreo e Tramoni dal primo minuto. Qualche variazione anche nel Como rispetto alla vigilia con Kempf e Van der Brempt in campo dal primo minuto. Rodriguez invece la spunta nel ballottaggio a sinistra con Baturina. Douvikas alla fine è l’unica punta in attacco per la squadra di Fabregas. Sono quasi duecento i supporters nerazzurri che hanno deciso di seguire da vicino la squadra di Hiljemark.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia e pantaloncini gialli, Como in azzurro con pantaloncini bianchi. Prima del fischio d’inizio un minuto di raccoglimento in ricordo di Michael Hartono, uno dei proprietari del Como scomparso mei giorni scorsi all’età di 86 anni. Pronti via ed è subito un Pisa aggressivo con Loyola (1′) che ruba palla a Moreno a destra poi però il tiro con il destro è fuori misura. Palla a lato. Poco dopo ancora a destra questa volta è Leris a rubare palla, ma il suo cross è teso ma impreciso ed il Como può liberare. Buona partenza del Pisa che però viene punito da un’errore in disimpegno di Moreo che dopo una rimessa di Canestrelli appoggia male servendo all’indietro Diao che si impossessa della sfera entra in area e di sinistro supera Nicolas: 1-0. Pisa sotto dopo appena sette minuti di gara. La squadra nerazzurra cerca di reagire. Albiol cerca la sortita in avanti, apre a sinistra per Angori che cerca il cross rasoterra, respinta dalla difesa lariana. Il Como prende in mano il gioco, conquista due corner senza esito, Pisa guardingo. Da Cunha tenta il sinistro dal limite, respinto dalla difesa nerazzurra. In tribuna al “Sinigaglia”, c’è anche Knaster insieme al Ds Vaira e al presidente Giuseppe Corrado. Il Pisa si affaccia pericolosamente nella metà campo del Como. Tramoni però da buona posizione mette alto al 26′. Buon momento per in nerazzurri. Angori opera un bel “sombrero” a sinistra su Van der Brempt, ma la difesa lariana spazza. E sul contropiede successivo nasce il 2-0 dei lariani. Nico Paz imbuca in verticale per Diao che controlla con il sinistro entra in area crossa in mezzo per Douvikas che tra Albiol e Caracciolo infila con il destro alle spalle di Nicolas: 2-0. Seconda occasione e secondo gol per il Como negli unici due tiri nello specchio per i lariani. Undicesimo centro in campionato per Douvikas (secondo ai nerazzurri quest’anno dopo quello realizzato alla Cetilar Arena) e vicecapocannoniere della serie A alle spalle di Lautaro Martinez. Subito dopo la rete del 2-0 è costretto ad uscire in lacrime Rodriguez per infortunio. Al suo posto Baturina. Primo ammonito del match è Canestrelli. Il Como sfiora il tris poco dopo con Van der Brempt, ma il suo cross è troppo forte per Douvikas che non ci arriva. Poco prima del riposo grande giocata in mezzo al campo di Da Cunha, palla per Diao che si accentra sul sinistro e fa partire il tiro deviato in angolo da Nicolas. Sono due i minuti di recupero. Moreo prima del riposo ha una buona occasione, ma il suo tiro-cross è troppo telefonato, Butez blocca. Si va al riposo sul 2-0 per il Como che ha sfruttato al meglio le due occasioni concesse dal Pisa in questa prima parte di gara. I nerazzurri di per contro non sono riusciti a concludere verso la porta lariana, alcuni disimpegni difensivi errati degli uomini di Fabregas, che hanno commesso alcune sbavature soprattutto nei primi minuti di gara.

IL SECONDO TEMPO. Subito un cambio ad inizio ripresa per il Pisa: dentro Meister e fuori Akinsamiro. I nerazzurri partono bene conclusione di Loyola deviata in angolo. I giocatori del Pisa chiedono il rigore per un tocco di braccio di Baturina. Niente di fatto. Sul corner di Leris, Albiol non riesce a concludere in area. Sul ribaltamento di fronte Baturina cala il tris dopo un contrasto vinto su Canestrelli, il suo destro in diagonale termina nell’angolo alla destra di Nicolas: 3-0. Tutto troppo facile per il Como. Il Pisa accusa il colpo. Douvikas va giù in area di rigore, ma Pairetto fa proseguire e il VAR conferma la sua decisione. Al 51′ Hiljemark inserisce anche Stojlkovic per Moreo. Un minuto più tardi il Pisa va in gol: spiovente per Léris che si inserisce in area, controllo con il petto e palla per Stojilkovic che mette dentro a porta vuota, ma c’è la bandierina alzata. Offside di Léris. Si rimane dunque sul 3-0 per i lariani. Loyola intanto vede Butez fuori dai pali e prova a sorprenderlo con una conclusione da lontano, Butez controlla facilmente. Intanto Fabregas richiama in panchina Da Cunha e Douvikas e inserisce Caqueret e Morata. Al 60′ altro gol annullato al Pisa per fuorigioco. Stojilkovic (in offiside) fa “velo” per Meister che batte Butez con palla che termina sotto la traversa. Bellissima azione dei nerazzurri, vana però. Il VAR conferma la decisione dal campo di Pairetto. Nel Pisa dentro anche Stengs per Loyola al 64′. Occasione per Morata poco dopo, che va giù in area con Caracciolo che riesce a chiudere. Diego Carlos intanto tenta la deviazione aerea su azione d’angolo, ma Nicolas è bravo a bloccare. Van Der Brempt intanto perde un brutto pallone sulla mediana, ma Tramoni, anzichè andare al tiro serve a sinistra Stojlkovic il quale effettua un traversone innocuo che termina tra le braccia di Butez. E arriva anche il 4-0 della squadra di Fabregas. Verticalizzazione illuminante di Caqueret per Alberto Moreno, poi assist dello spagnolo da sinistra per Nico Paz che batte Nicolas: 4-0. Notte fonda per i nerazzurri. Decimo gol in campionato per l’asso argentino del Como. Hiljemark prova a dare la scossa inserendo forze fresche: dentro Illing-junior e Piccinini, fuori Canestrelli e Tramoni. Nel Como dentro l’ex nerazzurro Edoardo Goldaniga per Carlos. Al minuto 81 però purtroppo il Como trova anche il quinto gol: manovra avvolgente dei lariani, assist di Kuhn per Perrone che dentro l’area piccola trafige Nicolas che nulla può: 5-0. Terzo gol in stagione per Perrone, secondo realizzato al Pisa dopo quello dell’andata. Gara chiusa si aspetta solo il fischio finale di Pairetto, per una partita abbondantemente chiusa con i due minuti di recupero, che sono pura formalità. Sconfitta pesante per i nerazzurri.

COMO – PISA 5-0

COMO (4-2-3-1): 1 Butez; 77 Van der Brempt, 2 Kempf, 34 Carlos (77′ 5 Goldaniga), 18 Moreno; 23 Perrone, 33 Da Cunha (58′ 6 Caqueret); 34 Diao, 10 Paz, 17 Rodriguez (27′ 20 Baturina); 11 Douvikas (58′ 7 Morata). A disp. 21 Tornqvist; 22 Vigorito, 3 Valle, 8 Roberto, 15 Lahdo, 19 Kuhn, 28 Smolcic, 31 Vojvoda, 56 De Paoli. All. Cesc Fabregas.

PISA (3-5-2): 12 Nicolas; 39 Albiol, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli (76′ 19 Illing-junior); 7 Leris, 14 Akinsanmiro (46′ 9 Meister), 8 Hojholt, 35 Loyola (64′ 23 Stengs), 3 Angori; 32 Moreo (51′ 81 Stojlkovic), 10 Tramoni (76′ 36 Piccinini). A disp. 1 Semper, 31 Luppichini, 2 Bozhinov, 15 Tourè, 26 Coppola, 33 Calabresi, 42 Bettazzi, 99 Lorran. All. Oscar Hiljemark.

RETI: 7′ Diao (C), 29′ Douvikas (C); 48′ Baturina (C), 75′ Nico Paz (C)

ARBITRO: Pairetto della sezione di Nichelino. Assistenti: Mastrodonato-Fontemurato. 4 uomo: Mucera. VAR Meraviglia. AVAR Di Bello.

NOTE: giornata di sole, terreno in buone condizioni. Ammoniti Canestrelli (P), Angori (P). Angoli 7-1. Rec pt 2′; st 2′.

Last modified: Marzo 22, 2026