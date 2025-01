Settore giovanile, un ricco programma nel week-end

Written by admin• 10:13 am• Pisa SC

PISA – Torna a pieno regime il programma del settore giovanile del Pisa Sporting Club.

Nel quadro delle gare spiccano l’impegno interno della Primavera con l’Avellino e la sfida alla Juventus degli Under 17; doppio impegno con Genoa e Fiorentina nelle categorie subito successive:

Campionato PRIMAVERA 2

Pisa-Avellino (sabato, ore 11.00)

Stadio “Pagni”, via XXV Aprile, Peccioli

Campionato UNDER 17

Pisa-Juventus (domenica, ore 11.00)

Stadio “Redini”, Piazzale Ferrari, Cascina

Campionato UNDER 16

Pisa-Genoa (domenica, ore 14.00)

Stadio “Pagni”, via XXV Aprile, Peccioli

Campionato UNDER 15

Pisa-Genoa (domenica, ore 12.00)

Stadio “Pagni”, via XXV Aprile, Peccioli

Campionato UNDER 14

Pisa-Fiorentina (domenica, ore 11.00)

Stadio “Corsi”, via Di Vittorio, Calcinaia

Campionato UNDER 13

Pisa-Fiorentina (domenica, ore 11.00)

Centro “Cus Pisa”, via Chiarugi, Pisa

Campionato ESORDIENTI 2° ANNO

Pisa-Oltrera (sabato, ore 15.00)

Centro “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato ESORDIENTI 1° ANNO

Pisa-Mda (domenica, ore 10.00)

Centro “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato ESORDIENTI 1° ANNO

Fratres Perignano-Pisa (sabato, ore 15.00)

Campo “Matteoli”, via del Risorgimento, Perignano

Campionato PULCINI 2° ANNO

Pisa-Colline Pisane (sabato, ore 16.30)

Centro “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PULCINI 2° ANNO

Pisa Ovest-Pisa (domenica, ore 10.30)

Campo “Luzzi”, via del Capannone, Pisa

Campionato PULCINI 1° ANNO

Scintilla-Pisa (sabato, ore 15.00)

Campo “Gemignani”, via Oratoio 230/A, Pisa

Campionato PULCINI 1° ANNO

Pisa-Soccer Ponsacco (domenica, ore 11.00)

Centro “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI

Romaiano-Pisa (sabato, ore 17.15)

Campo “Rosati”, via Cimarosa 30/A, San Donato

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI

Pisa-Bellaria (domenica, ore 10.00)

Centro “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PRIMI CALCI 7 ANNI

Pisa-Soccer Ponsacco (domenica, ore 11.00)

Centro “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PICCOLI AMICI

Bellaria-Pisa (sabato, ore 15.00)

Campo “Antonelli”, viale Europa, Pontedera



SETTORE FEMMINILE. Impegno casalingo con l’Atletico Lucca per la squadra Juniores del settore femminile nerazzurro. Nel weekend di gare da segnalare anche la sfida interna con il San Marino delle Under 17 e la trasferta a Ponsacco delle Under 12: a riposo Under 15 e Pulcini

Campionato JUNIORES

Pisa-Atletico Lucca (sabato, ore 15.00)

Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato

Campionato UNDER 17

Pisa-S.Marino Academy (domenica, ore 14.00)

Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato

Campionato UNDER 12

Ponsacco-Pisa (sabato, ore 17.00)

Campo “I Poggini”, via Buozzi, Ponsacco

Last modified: Gennaio 30, 2025