Lenergy Pisa Beach Soccer. Noel Ott rinnova con il Pisa: “Felice di far nuovamente parte di questa famiglia”

Pisa SC

PISA – Tempo di nuove conferme per il Lenergy Pisa Beach Soccer, che rinnova per la nuova stagione di beach soccer con Noel Ott.



Tornato in nerazzurro lo scorso anno, il campione svizzero è stato uno dei protagonisti della

cavalcata in Italia con il raggiungimento della finale scudetto, nella quale è andato a segno.

Fresco di nomina al Beach Soccer Stars 2024, Ott dà continuità alla propria esperienza sul

litorale pisano, in vista di una nuova stagione ricca di impegni.

Queste le parole di Ott: “Sono molto felice di tornare a giocare per il Pisa. Non era scontata la rinnovata fiducia nonostante l’infortunio e ne sono molto grato. Sto lavorando duramente ogni giorno per poter aiutare la squadra a vincere i titoli nel 2025. Sono molto felice di far parte della famiglia pisana. Forza Pisa!”.

Last modified: Gennaio 30, 2025