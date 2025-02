Settore femminile. Le Under 17 conquistano le finali Regionali

Written by admin• 6:00 pm• Pisa SC

PISA – Importante traguardo per le Under 17 del settore femminile nerazzurro.

Le Nerazzurre di mister Stefano Colombo hanno ottenuto il lasciapassare raggiungendo il secondo posto nel proprio girone in virtù dei successi contro Rinascita Doccia (3-1) e San Marino (7-2) e del pareggio (3-3) con il Riccione; un raggruppamento raggiunto dal Pisa grazie al primo posto conquistato nella prima fase del campionato. La Fase Interregionale inizierà il 16 febbraio 2025 e si concluderà il 18 maggio 2025.

Le 32 squadre ancora in corsa sono state suddivise in 4 gruppi da 8 e si affronteranno in gare di andata e ritorno; le prime 4 di ciascun girone accederanno alla Fase Nazionale.

Il Pisa Sporting Club è stato inserito nel Gruppo C con: Fiorentina, Arezzo, Bologna, Sassuolo, Cesena, Riccione e Ternana

Last modified: Febbraio 5, 2025