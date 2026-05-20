Concerto omaggio a Lucio Dalla al Teatro Verdi di Casciana Terme

Written by Redazione• 1:16 pm• Casciana Terme Lari, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

CASCIANA TERME – Una serata per raccontare Lucio Dalla, per la XIII stagione del Teatro Verdi Giuseppe fu Carlo, oste a Casciana Terme (Pisa), in Viale Regina Margherita 11. Sabato 23 maggio 2026 alle 21.00, La macchina del suono presenta ‘Caro amico ti scrivo’. Di e con Fabrizio Checcacci (voce). E con Federico Sagona (pianoforte) , Cosimo Zannelli (chitarra), Roberto Grigiotti (basso), Alessandro Lo Conte (batteria).

Un omaggio ad uno dei più grandi autori della musica italiana, originale, controcorrente e geniale nei testi come nelle melodie. Dalle pagine della prima parte di carriera alle grandi collaborazioni con De Gregori e Stadio, fino ai grandi successi degli anni 80. La band della serata è formata da Checcacci che ha avuto la fortuna di collaborare lungamente con Dalla in due spettacoli teatrali di successo come Tosca e Beggar’s Opera, e da altri quattro eccezionali professionisti come Cosimo “Zanna” Zannelli alle chitarre, Federico “Sago” Sagona alle tastiere Roberto Grigiotti al basso e Alessandro Lo Conte, (che vantano collaborazioni con Piero Pelù, Litfiba, Bianca Atzei…). Un appuntamento all’insegna della grande musica italiana e del teatro, con un connubio tra la musica, la storia e i tanti aneddoti che verranno raccontati durante le due ore di concerto.

Biglietti:14€ intero e 12€ ridotto. Riduzioni per residenti del Comune Casciana Terme Lari, Over 65 e Under 25 anni. Info e prenotazioni 3280625881/3203667354. Tutti i dettagli del programma su www.guasconeteatro.it.

Dalle ore 19:30 presso il bar del teatro Aperitivo Tagliere Osteria di Piazza Grande. Tagliere + bevuta 12,00€ (Solo su prenotazione).

La stagione si muove tra appuntamenti di teatro per grandi e piccini, musica gospel e sinfonica. Un progetto di Guascone Teatro sostenuto e promosso dal Comune di Casciana Terme – Lari. Per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle con cui è nata la stagione che da anni viaggia nel segno della continuità. Con profondi e stabili legami con il territorio.

La presentazione della 13° stagione secondo il direttore artistico Andrea Kaemmerle.

Arriva, un po’ in ritardo ma arriva, un bel boccone di cultura nel bellissimo Teatro Verdi di Casciana che da anni viaggia nel segno della continuità con la sua attività che saluta con grande entusiasmo la sua 13° stagione consecutiva. In un futuro che è tanto alle porte da aver piglio di chiamarsi presente troverete una fittissima programmazione di ben 11 appuntamenti per grandi e piccini. Saranno protagoniste per un giorno a Casciana alcune tra le compagnie teatrali più apprezzate di tutta la Toscana. I tantissimi artisti coinvolti sulla scena vi faranno sentire le forti emozioni di un viaggio (andata e ritorno) dei primi del ‘900 verso New York, farete colazione con le sorelle March nel New England, ballerete e canterete tra le note di un grande Gospel, ripercorrerete in una sola sera tutte le opere del grande William, tornerete a sentirvi bambini con Calvino e Rodari senza farvi mancare l’adrenalina delle strade di Manhattan. Opere prime, drammaturgia d’eccezione, grandi attrici e nuovi talenti del cinema passeranno a farVi visita tra le assi di questo sempre più prestigioso palcoscenico e poi – grande protagonista di sempre – arriva LEI: la grande signora MUSICA SINFONICA dell’orchestra Massimo de Bernart del Teatro Goldoni di Livorno che in questo spazio di un Boccone di tempo porterà a Casciana ben 3 super straordinari concerti. Alimentare ed abitare questo sogno ora è compito vostro cari spettatori, noi vi aspetteremo a braccia aperte con il solito motto: approfittate dei godimenti di questa vita che sulla prossima ci sono pareri fortemente contrastanti. Viva il Teatro, sempre.

Last modified: Maggio 20, 2026