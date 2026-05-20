Ristorante “Il Peschereccio” a Marina di Pisa, il profumo del mare dallo scoglio al piatto

Written by Redazione• 2:53 pm• Redazionale aziende

Il conosciutissimo Ristorante Osteria marina “Il Peschereccio”, delizia da ben 11 anni i suoi clienti attraverso piatti di pesce freschissimo della costa toscana, cucinati secondo la ricetta classica, alla quale viene apportato anche un pizzico di creatività per renderla un vortice di gusto dalla presentazione gourmet. Grazie al titolare Fabrizio Fiorini e alla sua inesauribile fonte di idee, il Ristorante “Il Peschereccio” non ha mai smesso di cavalcare l’onda distinguendosi per l’ospitalità e la buona cucina, fatta di passione e colore.

di Melania Pulizzi

Dal Ristorante “Il Peschereccio” tutto è studiato nei minimi dettagli per far vivere ai propri clienti un’esperienza unica, dai profumi ai sapori, all’impiattamento ricercato fino all’ambiente in tipico stile marinaro, dove è possibile vivere il mare anche sotto il proprio tavolo, con la presenza di bellissimi e suggestivi acquari.

L’alta esperienza dello chef e l’utilizzo di materie prime locali per la realizzazione dei piatti, continuano ad essere il faro che illumina la rotta: dalla trabaccolara viareggina al cacciucco livornese, i piatti abbracciano tutte le ricette tipiche della costa; dai primi piatti di pasta fresca rifornita da un pastificio artigianale locale, agli spaghetti alla chitarra, allo scoglio, al pesce pescato del giorno, come l’orata, il branzino, cucinati alla griglia a faccia vista, ai carpacci, alle verdure, fino al vino perfetto servito al calice o in bottiglia e consigliato personalmente dallo staff per far esaltare al meglio i piatti scelti dagli ospiti, dall’antipasto al dolce.

Che sia all’interno della sala o sulla terrazza fronte-mare, aperta lungo la romantica passeggiata di Marina di Pisa, il Ristorante “Il Peschereccio” accoglie i propri clienti sia a pranzo che a cena, organizzando all’occorrenza anche vere e proprie occasioni speciali, come anniversari, lauree, compleanni e qualsiasi evento che meriti una location suggestiva e un menù di livello.

Momento aperitivo? Nei locali di Fabrizio Fiorini è uno step irrinunciabile e per questo, da ben 2 anni, “Il Peschereccio” ha aperto “Tapas & Drink”, un carinissimo chiringuito, proprio di fianco al ristorante, dove assaporare freschissimi cocktail accompagnati da deliziosi e originali tapas, ricchi di pesce e tutti da condividere, che approfondiremo nel prossimo articolo…stay tuned!

Last modified: Maggio 20, 2026