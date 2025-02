Elisa Di Francisca al Premio Fedeltà allo Sport 2025

Written by Antonio Tognoli• 3:52 pm• Pisa, Sport

Walter Nieri mette a segno un altro grande colpo per la 26esima edizione del Premio Fedeltà allo Sport. Dopo aver già coinvolto campioni del calibro di Patrizio Oliva e Beppe Bergomi, questa volta arricchisce l’evento con una straordinaria ex campionessa olimpica: Elisa Di Francisca.

La fiorettista jesina, oro individuale alle Olimpiadi di Londra 2012, riceverà la prestigiosa Sfinge d’Oro, realizzata dall’artista lucchese Giampaolo Bianchi, il prossimo 3 giugno al Country Hotel di Gragnano.

Di Francisca vanta un palmares impressionante, con ben 23 medaglie d’oro, 8 d’argento e 6 di bronzo conquistate nelle competizioni internazionali, confermando Jesi come una delle culle della grande scherma italiana. Oltre ai suoi successi sportivi, il pubblico la ricorda anche per la vittoria, nel 2013, del celebre show televisivo di Rai 1 Ballando con le Stelle, in coppia con il ballerino Raimondo Todaro.

Negli ultimi 25 anni, il Premio Fedeltà allo Sport ha celebrato alcuni dei più grandi schermidori italiani di sempre, da Edoardo Mangiarotti a Giovanna Trillini, passando per Salvatore Sanzo, Andrea Cassarà e Diana Bianchedi. Campioni che hanno scritto pagine memorabili nella storia della scherma e dello sport italiano e internazionale.

Last modified: Febbraio 5, 2025