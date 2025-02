Successo per la Partita di beneficenza ‘Metti in campo il cuore’: oltre 7.000 spettatori e 40.000 euro raccolti per progetti solidali

Written by admin• 6:07 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa, Sport

PISA – Oltre 7.000 spettatori presenti sulle tribune e circa 40.000 euro raccolti, tutti devoluti in beneficenza. Questi sono i numeri della partita di beneficenza “Metti in campo il cuore – 50 anni di Shalom”, che si è svolta lo scorso 16 novembre all’Arena Garibaldi. Un evento di sport e solidarietà che ha visto sfidarsi la Nazionale Cantanti Next Gen e la squadra Shalom nel cuore, con la partecipazione di oltre 50 tra società sportive, associazioni e scuole del territorio.

Della cifra raccolta, 30.000 euro sono stati destinati alla costruzione di una scuola in Madagascar, che accoglierà circa 200 bambini, mentre 10.000 euro sono stati utilizzati per l’acquisto di un monitor per la sala risonanza magnetica dell’Ospedale di Cisanello. I risultati dell’evento sono stati annunciati il 5 febbraio durante una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti, alla quale hanno partecipato l’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa, il fondatore del Movimento Shalom Don Andrea Cristiani, il presidente del Pisa Calcio Giuseppe Corrado, il direttore del Dipartimento di medicina radiologica, nucleare e di laboratorio Dr. Roberto Cioni, Padre Nicolas, referente per la costruzione della scuola in Madagascar, e gli artisti Ubaldo Pantani e Paolo Vallesi, in rappresentanza della Nazionale Cantanti Next Gen.

“Siamo orgogliosi di aver riportato la Partita del Cuore a Pisa“, ha dichiarato l’assessore Frida Scarpa. “Grazie a questa iniziativa, abbiamo raccolto 40.000 euro che saranno utilizzati per un progetto educativo in Madagascar e per acquistare un macchinario diagnostico fondamentale per i pazienti pediatrici oncologici. È stato un evento che ha avuto un grande riscontro da parte della città, con 7.000 spettatori nonostante il freddo e la concomitante partita della Nazionale di calcio.“

La Nazionale Cantanti, che dal 1987 raccoglie fondi per cause benefiche, ha disputato oltre 720 partite di fronte a più di 75 milioni di spettatori, raccogliendo oltre 120 milioni di euro. Il Movimento Shalom, fondato nel 1974 dal sacerdote Andrea Pio Cristiani, è un’associazione di volontariato che promuove la solidarietà, la cultura e la formazione per i giovani, con un particolare impegno verso i più vulnerabili, sostenendo il diritto al lavoro, alla cultura e alla dignità umana.

