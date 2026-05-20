“Circus Show” sotto il tendone di Spazio Uni.Ci.Clo a Gello di Pontedera

GELLO DI PONTEDERA – Domenica 24 Maggio, alle 17 gli allievi e le allieve della Scuola di Circo di Pontedera “Chez nous, …le cirque!” assieme ai giovani circensi della Scuola di Circo di Firenze “Passe Passe” saranno i protagonisti di “Circus Show”: uno spettacolo in cui si mescolano le varie arti circensi quali giocoleria, acrobatica, equilibrismo, danza aerea e magia.
Lo spettacolo, realizzato dalla collaborazione fra le due scuole, porterà in scena non solo il
talento, ma anche la passione che anima lo spirito dei giovani allievi: ragazzi e ragazze in
grado di far emozionare, stupire e meravigliare tutti, dai più piccoli agli adulti.
“Circus Show” inizierà alle ore 17 Domenica 24 Maggio, presso lo Spazio UniCiClo a
Gello di Pontedera in Piazza Giovanni Paolo II.
Si raccomanda la prenotazione, poichè all’interno i posti sono limitati.
Info, prenotazioni e costi al 331 57 65 253.Last modified: Maggio 20, 2026