“Circus Show” sotto il tendone di Spazio Uni.Ci.Clo a Gello di Pontedera

Written by Redazione• 1:24 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pontedera



GELLO DI PONTEDERA – Domenica 24 Maggio, alle 17 gli allievi e le allieve della Scuola di Circo di Pontedera “Chez nous, …le cirque!” assieme ai giovani circensi della Scuola di Circo di Firenze “Passe Passe” saranno i protagonisti di “Circus Show”: uno spettacolo in cui si mescolano le varie arti circensi quali giocoleria, acrobatica, equilibrismo, danza aerea e magia.

Lo spettacolo, realizzato dalla collaborazione fra le due scuole, porterà in scena non solo il

talento, ma anche la passione che anima lo spirito dei giovani allievi: ragazzi e ragazze in

grado di far emozionare, stupire e meravigliare tutti, dai più piccoli agli adulti.

“Circus Show” inizierà alle ore 17 Domenica 24 Maggio, presso lo Spazio UniCiClo a

Gello di Pontedera in Piazza Giovanni Paolo II.

Si raccomanda la prenotazione, poichè all’interno i posti sono limitati.

Info, prenotazioni e costi al 331 57 65 253.

Last modified: Maggio 20, 2026