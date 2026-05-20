Sen. Potenti (Lega): “Sopralluogo ad Anfiteatro Volterra. Interrogazione al MIC su restauro e valorizzazione monumento.” 

Written by Redazione• 11:54 am• Pisa, Politica, Volterra

VOLTERRA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Senatore Manfredi Potenti (Lega).

Il senatore della Lega ha annunciato un’interrogazione al Ministero della Cultura per conoscere programmazione e finanziamenti delle prossime fasi.

VOLTERRA – Sopralluogo agli scavi dell’anfiteatro romano di Volterra, dove nella giornata di ieri una delegazione ha potuto verificare lo stato di avanzamento dei lavori e conoscere da vicino l’attuale situazione del sito archeologico.

Alla visita hanno preso parte, tra gli altri, il responsabile regionale del dipartimento Cultura della Lega Luis Micheli Clavier, rappresentanti di Coalizione Volterra Civica, il sindaco di Montecatini Val di Cecina Francesco Auriemma e il senatore della Lega Manfredi Potenti.

Al centro del sopralluogo l’imponente struttura dell’anfiteatro, definita una delle più importanti scoperte archeologiche per dimensioni degli ultimi 150 anni. La delegazione ha potuto osservare lo stato dello scavo e la porzione della cavea tornata alla luce.

“Ho voluto aggiornarmi sullo stato del lavoro di riemersione di questa incredibile struttura – dichiara il senatore Potenti –. Grazie al lavoro della dottoressa Elena Sorge abbiamo potuto ammirare l’imponenza della ritrovata cavea, adesso visibile per gran parte della sua dimensione”.

La prossima ripresa dei lavori di scavo, secondo Potenti, rende però necessario un ulteriore coinvolgimento del Governo, sia per garantire la ristrutturazione sia per programmare la futura valorizzazione dell’opera antica. Il rischio, viene sottolineato, è che il sito possa essere esposto agli effetti degli agenti atmosferici senza adeguati interventi di tutela.

“Ho quindi già predisposto e subito depositato agli uffici un’interrogazione al Ministero della Cultura – prosegue il senatore – per conoscere le determinazioni sulla programmazione e sul finanziamento delle fasi successive allo scavo”.

Durante il sopralluogo è emersa anche la necessità di coordinare con gli enti locali interessati gli interventi necessari a migliorare l’accessibilità al sito, in vista di una futura fruizione che potrebbe attirare un numero significativo di visitatori.

Le potenzialità turistiche ed economiche dell’anfiteatro romano, viene evidenziato, riguardano non solo Volterra ma l’intero territorio circostante. Lo dimostra anche l’interesse dei comuni limitrofi, come Montecatini Val di Cecina, che guardano alla valorizzazione del sito come a una risorsa strategica per lo sviluppo locale.

Last modified: Maggio 20, 2026