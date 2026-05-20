Ortoflorovivaistica Falorni, da 70 anni produttore specializzato in piantine da orto e vendita al dettaglio di alberi da frutto e fiori 

Written by Redazione• 2:48 pm• Redazionale aziende

Da ben 70 anni, l’Azienda Ortoflorovivaistica Falorni è il punto di riferimento per chi ama crearsi una piccola oasi verde, che sia nel proprio giardino, balcone, all’interno della propria abitazione o del proprio ufficio. Da storico produttore di piantine da orto e rivenditore di alberi da frutto, piante da siepi e fiori, Falorni è disponibile sia per la vendita al dettaglio che all’ingrosso, al quale si rivolgono non solo privati, ma anche aziende agricole legate alla media e grande distribuzione.

di Melania Pulizzi

Tutto è iniziato da nonno Mauro Falorni, che realizzava personalmente le proprie piantine da orto e le andava a vendere al mercato; successivamente, la richiesta dei suoi prodotti di qualità è passata da amici e conoscenti, fino ad allargarsi così tanto da cominciare a gettare le basi di quella che sarebbe poi diventata una grande azienda di famiglia, che continua a conservare la tradizione del suo fondatore, dalla produzione al cliente.

L’attento metodo di semina delle piantine da orto Falorni, viene eseguito con estrema cura e precisione da operai specializzati, come ci racconta Genni Falorni, addetta all’amministrazione dell’Azienda, nipote di Mauro Falorni e figlia di Stefano Falorni, l’attuale titolare: “I semi che utilizziamo provengono da ditte italiane e multinazionali, mentre per i fiori ci rivolgiamo a rivenditori regionali e/o dall’Olanda, rinomata per la grande produzione ortoflorovivaistica. Il nostro metodo di semina avviene tramite l’utilizzo di un macchinario da parte dell’operaio, il quale esegue il processo all’interno di cassette di polistirolo o plastica, a seconda del formato, poste poi in cella di germinazione con tempistiche varie, da uno a cinque giorni, dipende dalla specie che viene seminata. Successivamente, una volta spuntate le piantine vengono messe in terra, all’interno di serre chiuse, fino ad una crescita giusta, anche quella variabile sia dal tipo di piantina che dalla stagione, andando da un paio di settimane fino a qualche mese, per poi essere vendute”.

La semina delle piantine da orto avviene solo in determinati momenti dell’anno?

Genni Falorni: “La semina non la fermiamo mai, anche perchè a seconda del periodo c’è sempre qualcosa da seminare: le insalate, i cavoli, il prezzemolo, il sedano, le cipolle.. sono i tipici prodotti che abbiamo tutto l’anno; mentre, tra il mese di novembre e dicembre seminiamo i primi pomodori, per poi consegnarli intorno al mese di febbraio a chi ha la serra riscaldata; a seguire cominciamo a consegnare le prime piantine di peperoni, melanzane, zucchine, cetrioli, fragole, angurie, meloni, basilico, e così via”.

E per quanto riguarda la vendita delle piante da fiori?

Genni Falorni: “La vendita dei fiori è più concentrata nel periodo di primavera/estate, ma ce ne sono alcuni che si possono acquistare anche durante tutto l’anno, sia per la tipologia, come ad esempio i ciclamini a novembre, oppure stelle di natale a dicembre; molto dipende anche dal posto in cui li andiamo a mettere, se disposte all’interno, una pianta di fiori può durare bene anche durante i mesi freddi”.

Per chi ha poco tempo di prendersene cura, quali piante gli consigliereste per adornare il proprio angolo esterno, a partire da questo periodo?

Genni Falorni: “In previsione dell’estate e quindi del sole e del caldo, direi che la pianta da fiori, sia da balcone che da giardino, che necessita di minima cura è sicuramente il ‘mesembriantemo’, una pianta originaria dell’Africa meridionale, più comunemente conosciuta come “amante del sole” e cugina delle piante grasse; queste piante più stanno al sole e più fiori fanno, non hanno bisogno di tanta acqua o di ombra, vanno idratate una volta ogni 3 giorni, o comunque quando la terra sentiamo che è particolarmente secca in base alle temperature; resistono benissimo anche d’inverno, rimanendo semplicemente verdi, senza fare fiori. Un’altra pianta molto simile sono le “dipladenie”, rampicante o ricadente, originaria del Sud America, ama il sole, il caldo e poca acqua, regalando fioriture ininterrotte dalla primavera all’autunno”.

Per chi invece è amante del pollice verde cosa consiglieresti?

Genni Falorni: “Le ‘Surfine’ sono piante che durano dalla primavera all’autunno, molto sceniche in quanto scendono a cascata, facendo dei fiori dai colori molto accesi e vibranti, perfette per balconi e fioriere. Altrimenti le rose o le ortensie, necessitano di più cure, dall’idratazione alla potatura, ma il risultato che danno è bellissimo. Ad ogni modo, le piante da fiore a cui dedicarsi sono infinite e talmente personali a livello di gusto che vale la pena venirle a vedere di persona per scegliere la preferita, anche per adattarla al meglio, non solo allo stile del proprio angolo verde, ma anche dalla sua posizione, se più all’ombra o al sole; il punto in cui si colloca una pianta è fondamentale”.

Per quanto riguarda la formazione sul campo, siete disponibili ad accogliere studenti delle Scuole superiori o dell’Università?

Genni Falorni: “Assolutamente sì. L’Azienda Falorni ci tiene a trasmettere le proprie tecniche tramite un’adeguata formazione, e per questo già effettuiamo progetti di alternanza scuola/lavoro con gli studenti dell’Istituto Tecnico di Agraria E.Santoni di Pisa. Al momento non ci sono capitate richieste di tirocini a livello Universitario, da parte di specializzandi nel settore, ma siamo ben disponibili ad accettarli qualora dovessero rivolgersi a noi”.

Vi è mai capitato di partecipare come Azienda a fiere del settore con un vostro stand espositivo?

Genni Falorni: “Sì, nel mese di Aprile di quest’anno abbiamo fatto la nostra prima partecipazione ad una fiera di settore: “Verde Pisa”, una grande vetrina che replicheremo sicuramente il prossimo anno”.

La vostra vendita è anche online?

Genni Falorni: “Sì, abbiamo uno shop online al quale si può accedere sia cliccando sul nostro sito ufficiale https://www.pisashop-falorniortoflorovivaistica.it/ oppure dal vostro quotidiano https://pisanews.net/shop/ . Dallo shop online è possibile scegliere le piantine da orto, piante da fiori o alberi da frutto, comodamente da casa, per poi venire a ritirare tutto presso il nostro punto vendita sulla Via Calcesana n°289, tra le frazioni di Mezzana e Colignola, nel Comune di San Giuliano Terme, in Provincia di Pisa”.

Siamo giunti al termine della nostra piacevole chiacchierata, ti ringrazio moltissimo Genni per averci portato nel colorato mondo dell’Azienda Falorni, dove è possibile apprezzare e toccare con mano prodotti di altissima qualità, con i quali costruirsi una vera e propria oasi verde ovunque si voglia, oltre che trovare un personale specializzato pronto a consigliare e indirizzare al meglio il cliente nella sua scelta, in base alle proprie esigenze e necessità, qualità che ancora oggi fanno la differenza. Ti auguro buona giornata e buon lavoro!

Last modified: Maggio 20, 2026