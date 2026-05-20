Alla Domus Mazziniana si presenta il libro di Anna Zafesova “Russia. L’impero che non sa morire”

Written by Redazione• 12:01 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Giovedì 21 maggio 2026, alle 17, la Domus Mazziniana di Pisa, in via Massimo d’Azeglio 14, ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna culturale “Clioscopio. I problemi del Presente, lo sguardo della Storia”.

L’incontro, inserito nel ciclo tematico “L’Europa Orientale tra continuità e cambiamento”, sarà dedicato alla presentazione del libro “Russia. L’impero che non sa morire”, pubblicato da Rizzoli nel 2025 e firmato da Anna Zafesova, giornalista ed esperta di geopolitica post-sovietica.

Il volume propone un’analisi delle dinamiche di potere del regime di Mosca, indagando le contraddizioni di una Russia sospesa tra l’eredità dell’ex Unione Sovietica e le ambizioni imperiali di Vladimir Putin. Attraverso una lettura storica e geopolitica, Zafesova affronta anche le radici del conflitto in Ucraina e il rapporto del Paese con il proprio passato, offrendo strumenti utili per comprendere le tensioni che attraversano l’Europa orientale contemporanea.

A dialogare con l’autrice sarà Massimo Tria dell’Università di Cagliari. L’introduzione e il coordinamento del dibattito saranno affidati ad Andrea Borelli dell’Università di Pisa.

L’evento si svolgerà in presenza, con ingresso libero, e sarà trasmesso anche in diretta streaming sui canali social ufficiali della Domus Mazziniana, Facebook e YouTube.

Last modified: Maggio 20, 2026