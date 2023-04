Serie BKT. La presentazione della giornata. Venerdì c’è Reggina – Brescia

Scritto da admin• 11:18 am• Pisa SC

PISA – Il torneo cadetto si prepara alla volata finale con il suo quint’ultimo turno che, come prassi, si apre con l’anticipo del venerdì sera 21 aprile fra Reggina e Brescia, per poi avere sette incontri in programma al sabato pomeriggio e quindi concludersi domenica 23 con la disputa delle gare fra Pisa-Bari e Ternana-Venezia.

di Giovanni Manenti

La sfida di venerdì sera al “Granillo” vede una Reggina rilanciata dai 7 punti ottenuti nelle ultime tre giornate, decisa a compensare la penalizzazione di 3 punti assegnatagli dalla Federazione – una questione che rischia seriamente di condizionare la Classifica di fine Campionato – affrontare un Brescia che è tornato a sperare di evitare quantomeno la retrocessione diretta, ma le giornate a disposizione sono sempre meno e l’unica possibilità in tal senso è di tornare a vincere, magari sognando di ripetere l’esito della gara della scorsa stagione, allorché una doppietta di Ayé consentì alle “Rondinelle” lombarde di espugnare il terreno degli amaranto calabresi.

Il ricco menù del sabato propone quale incontro di cartello la sfida che oppone la Capolista Frosinone al SudTirol, con i padroni di casa a due vittorie dalla Promozione matematica che potrebbero anche festeggiare domenica in caso di loro successo e contemporanea sconfitta del Bari a Pisa, mentre gli altoatesini, grandi protagonisti e rivelazione di questo Torneo Cadetto sono però reduci da due sconfitte consecutive che ne stanno mettendo a rischio la quarta posizione, quanto mai importante in ottica griglia Playoff, ragion per cui non scenderanno certo al “Benito Stirpe” con l’intenzione di svolgere il ruolo di vittima sacrificale, gara al cui esito guarda con interesse anche il Genoa che, imbattuto da 10 turni, si reca però sul campo di un Cittadella in piena zona Playout e che, al contrario, è a secco di vittorie da 7 giornate per una sfida che si è svolta al “Tombolato” solo nelle stagioni 2000-’01 e 2001-’02 ed in entrambi i casi conclusa in parità.

Quanto mai interessante è altresì il confronto diretto che oppone al “Tardini” Parma e Cagliari, ovvero le due formazioni appaiate al quinto posto a quota 48 punti – ma entrambe con la prospettive di subire un punto di penalizzazione – ragion per cui una vittoria consentirebbe di “blindare” la qualificazione ai Playoff nonché di sperare di poter ancora agganciare quantomeno il quarto posto, per una sfida alla quale i padroni di casa giungono sulla spinta dei 7 punti conquistati nelle ultime tre giornate, mentre gli ospiti, pur vantando una striscia di imbattibilità di ben 10 turni, scontano i troppi pareggi sin qui collezionati (ben 15, record per il Torneo) e, soprattutto, risultano troppo dipendenti dalla vena realizzativa del loro attaccante Lapadula, decisivo nelle ultime tre vittorie dei rossoblù sardi.

Due confronti che interessano zona Playoff e Playout sono quelli che oppongono al “Braglia” Modena e SPAL nel derby emiliano, con i padroni di casa rilanciati dagli ultimi risultati positivi e gli estensi che, viceversa, persa la scorsa settimana la grande occasione per scavalcare il Perugia non riuscendo a battere il Brescia fra le mura amiche, non possono permettersi passi falsi, stessa situazione da vivere al “Renzo Barbera” del Capoluogo siciliano dove al Palermo, reduce dalla sconfitta per 2-3 in Laguna, si offre una delle poche, residue possibilità di sognare ancora di agganciare il treno Playoff ospitando un Benevento che, viceversa, si trova veramente a spendere gli ultimi spiccioli di speranza, vista la sua posizione di fanalino di coda e con 4 punti da recuperare in ottica Playout.

Unico incontro che, sulla carta, non assume almeno al momento le caratteristiche di “vincere o morire” è quello in programma in riva al Lario fraComo ed Ascoli, divise in Classifica da un solo punto (42 a 41) a favore dei bianconeri marchigiani, ancorché è chiaro che chi dovesse avere la meglio potrebbe ancora coltivare la speranza di raggiungere i Playoff, mentre la ricordata situazione aleggia, viceversa, sul “Renato Curi” di Perugia dove ai biancorossi padroni di casa, reduci da tre sconfitte consecutive, si offre forse l’ultima occasione di rilanciarsi in ottica salvezza ospitando peraltro un Cosenza che in questo Girone di ritorno ha già conquistato 20 punti e con una sola sconfitta (a Genova, peraltro) nelle ultime 7 giornate.

Per concludere, domenica pomeriggio, alle ore 16:15, tocca all’Arena Garibaldi ospitare il match clou fra il Pisa ed il Bari, due formazioni che si presentano all’appuntamento sicuramente con spirito diverso, visto che i nerazzurri sono reduci dalla sbiadita prestazione di Terni che avrebbe potuto collocarli addirittura in quinta posizione e sono pertanto chiamati al riscatto davanti al proprio pubblico, mentre i biancorossi pugliesi, staccati di 6 punti dal Genoa per quanto concerne la Promozione diretta, potranno scendere in campo sapendo già il risultato dei rossoblù con la volontà di confermare la loro veste di “squadra da trasferta”, avendo già collezionato ben 9 successi lontani dalle mura amiche, mentre un’altra sfida che coinvolge zona Playoff e Playout è quella che oppone Ternana e Venezia, con i rossoverdi umbri rilanciati dal successo sul Pisa che consente loro di poter ancora sognare l’accesso alla post season ed i neroverdi a cercare quella vittoria che li porrebbe definitivamente al riparo da brutte sorprese sul fronte retrocessione in questo convulso finale di campionato.

