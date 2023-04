Una festa nuova: il giorno più dolce del mondo con…Nutella

Scritto da admin• 7:40 am• Pisa, Attualità, Tutti

Una festa nuova: il giorno più dolce del mondo

PISA – Tutto sommato oggi giovedì 20 aprile potrebbe essere celebrato il giorno più dolce del mondo per quanto il 5 febbraio qualcuno lo definisca già come il giorno più goloso dell’anno.

di Leonardo Miraglia

Ma l’oracolo parla del giorno più dolce del mondo e non dell’anno quindi oggi l’oroscopo senza segni ha tutto il diritto di ufficializzare la nascita del giorno più dolce del mondo.

Il 20 aprile 1964 inizia la commercializzazione della Nutella, la crema di nocciola più venduta al mondo ed ormai divenuta l’icona della dolcezza a livello planetario.

Il nostro oracolo, da ottimo realista qual è, oggi ci invita a festeggiare la dolcezza che deriva dal piacere di mangiare un cucchiaio pieno di Nutella spalmato su una fetta di pane ma anchea non perdersi nella golosità e quindi nel ludibrio e a non farsi intrappolare dalla ingordigia, dalla voglia smodata di dolcezza su tutti i fronti, quella fisica e quella morale, perché la troppa dolcezza diventa sdolcinata e si rischia il diabete non solo fisico ma anche mentale.

Quindi, trascendendo il principio mattiniero di oggi il n-oroscopo ci vuole dimostrare quanto sia importante riuscire a rimanere sempre in medio, perché è lì che sta la virtus e che questo esercizio di stile è faticoso e difficile da gestire perché il sentiero che sta nel mezzo è stretto e scivolare su uno dei due crinali che lo circondano è molto facile, ma questo è l’allenamento dei campioni che se riescono a rimanere sul filo mediano della vita saranno sempre vittoriosi.

