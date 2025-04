Serie BKT. La presentazione del 33esimo turno. Oggi in campo il Pisa a Reggio alle 15

Written by admin• 8:26 am• Pisa SC

A chiudere il turno domenica 6 aprile Mantova – Spezia al “Martelli”

PISA – Inizia la volata finale con sei giornate in meno di un mese del Torneo Cadetto, che dopo la vittoria per 2-1 del Bari sul Palermo nell’anticipo prosegue con sei gare del sabato pomeriggio – di cui quattro alle ore 15 Sampdoria – Cittadella alle 17:15 e Modena – Sassuolo alle 19:30 per concludersi domenica 6 aprile con due incontri alle 15:00 e Mantova-Spezia alle 17:15.

di Giovanni Manenti

Il Pisa apre dunque il sabato pomeriggio rendendo visita alla Reggiana in un match delicato per opposti motivi per entrambe le formazioni, reduci da due battute d’arresto, in quanto i nerazzurri di Mister Inzaghi – che deve fare a meno di Canestrelli squalificato e con Tramoni in dubbio – non possono permettersi di concedere ulteriori speranze di rimonta allo Spezia in ottica Promozione diretta ed i granata, attualmente in piena Zona Playout, hanno il compito di cercare di spezzare la serie negativa che dura oramai da ben nove turni, ancorché il tecnico Dionigi sia alle prese con problemi di formazione per gli infortuni di Sampirisi e Vergara, potendo peraltro fare affidamento sulla tradiuzione favorevole, visto che in 31 gare disputate in terra emiliana i padroni di casa se ne sono aggiudicate ben 17 a fronte di 10 pari e tre sole vittorie ospiti, l’ultima delle quali il 2-1 della vigilia di Natale 2000 in Serie C con Belluomini e Frau a segno,

Due sfide che riguardano direttamente la lotta per la salvezza sono quelle che vanno in scena allo “Stadio Arechi” dove la Salernitana, ospitando il SudTirol, si gioca una buona fetta delle proprie chances di evitare la retrocessione diretta, dopo che in settimana la Dirigenza ha operato il quarto (!!) cambio alla guida dei granata, con Pasquale Marino subentrato a Breda, dopo che i campani avevano vinto una sola gara negli ultimi otto turni collezionando appena 6 punti, per un match che rappresenta un inedito per il Torneo Cadetto, visto che l’unico precedente fra le due squadre risale a metà gennaio 2001, un 2-1 per i padroni di casa nel Campionato di Lega Pro – Prima Divisione, così come si presenta al Cosenza l’ultima occasione, affrontando il Brescia al “Gigi Marulla”, per alimentare speranze di accedere ai Playout dopo la buona e sfortunata prova di Frosinone, ancorché Mister Alvini sia costretto a rinunciare agli squalificati Ricciardi e Kourfalidis, ed i precedenti non lo confortino, visto che nelle ultime nove occasioni in cui i padroni di casa hanno affrontato le “Rondinelle” si sono imposti solo a metà dicembre 1995, un 3-2 in cui mette la sua firma proprio Marulla.

Alla ricerca di raggiungere quanto prima l’obiettivo salvezza, la Carrarese ospita allo “Stadio dei Marmi” un Catanzaro che, viceversa, ha rallentato la sua corsa (una sola vittoria negli ultimi cinque turni …) in ottica Playoff, pur se Mister Caserta può sempre contare sulla vena realizzativa del suo Capitano Iemmello, Capocannoniere con 16 reti, mentre un “ambiente infuocato” si prospetta al “Luigi Ferraris” per la sfida fra la Sampdoria ed il Cittadella, con i blucerchiati giunti anch’essi al quarto cambio in panchina, con una “operazione nostalgia” che ha portato ad assumere il ruolo di tecnico ad Alberigo Evani – con Attilio Lombardo suo Vice e Roberto Mancini nelle vesti di supervisore – nella speranza di dare una scossa ad una stagione a dir poco fallimentare, dovendo peraltro affrontare una squadra come quella veneta che proprio in trasferta sta costruendo il suo ennesimo “miracolo” avendo conquistato lontano dal “Tombolato” ben 23 dei suoi attuali 35 punti in Classifica e che anche l’anno scorso fece il “colpo grosso” a Marassi con un 2-1 in rimonta che porta le firme di Magrassi e Branca.

Il programma del sabato si conclude con il “Derby della via Emilia” fra Modena e Sassuolo che si sfidano al “Braglia” con i padroni di casa ad aver riacceso speranze di Playoff dopo le due vittorie consecutive contro Catanzaro e Pisa e la Capolista a “contare i giorni” per festeggiare la risalita nella Massima Divisione, con i cinque soli precedenti fra i Cadetti che parlano di due affermazioni dei padroni di casa, altrettanti pareggi ed una sola vittoria dei neroverdi, ancorché si tratti di uno squillante 5-2 (com doppiette di Sansone e Boakye) peraltro risalente ad inizio novembre 2011, mentre il pomeriggio della domenica si apre con un quanto mai interessante confronto allo “Zini” fra Cremonese e la Juve Stabia reduce da tre successivi consecutivi, ovvero la quarta e la quinta della Graduatoria divise da soli tre punti (52 a 49) a favore dei grigiorossi che, peraltro, proprio fra le mura amiche hanno un rendimento inferiore alle attese con appena 24 punti conquistati e l’unico precedente fra le due squadre risalente a fine dicembre 2019, concluso con la divisione della posta per 1-1, siglato da due ex nerazzurri, Francesco Forte e Nicola Ceravolo.

Chiamato a difendere l’ultimo posto utile per l’accesso ai Playoff, il Cesena ospita al “Dino Manuzzi” un Frosinone che ha conquistato 14 punti nelle ultime sei giornate tanto da poter anch’esso avanzare una piccola speranza di raggiungere un tale traguardo, mentre i bianconeri romagnoli in questo Girone di ritorno hanno conquistato una sola vittoria (2-0 alla Salernitana di inizio marzo) davanti ai propri tifosi, contando magari sulla tradizione favorevole che nei cinque precedenti fra le due squadre li ha visti cogliere i tre punti in quattro occasioni contro il solo pari per 1-1 di fine marzo 2017, con Benjamin Mokulu a riequilibrare le sorti dell’incontro per gli ospiti al 90′, per poi toccare a Mantova e Speziafar calare il sipario sul 33esimo turno in un match che sarà sicuramente condizionato dall’esito delle sfide fra le squadre impegnate nella lotta salvezza per quanto concerne i padroni di casa e del Pisa in ottica ligure, con Mister D’Angelo a dover rinunciare allo squalificato Wisniewski, nel mentre i tre precedenti al “Martelli” fra le due squadre parlano di una vittoria ospite a metà aprile 2005 in Serie C1 (1-0 con rete di Guidetti), un pari per 1-1 ed un successo per 3-1 (con tripletta di Godeas) per i virgiliani nei Tornei Cadettti nel biennio 2007-’08.

Programma 33esima giornata Serie B 2024-’25:

Venerdì 11 aprile 2025

Bari – Palermo 2-1

Sabato 12 aprile 2025, ore 15:

Carrarese – Catanzaro

Cosenza – Brescia

Reggiana – Pisa

Salernitana – SudTirol

Sampdoria – Cittadella (ore 17:15)

Modena – Sassuolo (ore 19:30)

Domenica 13 aprile 2025, ore 15:

Cesena – Frosinone

Cremonese – Juve Stabia

Mantova – Spezia – (ore 17:15)

