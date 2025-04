L’assemblea annuale di ANMIG: “Solo con un occhio al passato possiamo costruire il futuro”

Written by Antonio Tognoli• 8:31 am• Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa



PISA – Si è svolta come ogni anno presso la sede di via Romiti a Pisa l’assemblea ordinaria di ANMIG (Associazione Nazionale Mutilati Invalidi di Guerra).



di Antonio Tognoli

Nell’occasione prima dell’inizio dei lavori sono stati ricordati con un minuto di silenzio i caduti in guerra che è stato preceduto dell’Inno di Mameli. Successivamente si è passati alla lettura del canto della pace a cura di Marianna Scola.

L’assemblea è stata l’occasione per la nomina dell’Ufficio di presidenza a Nadia Cortesi che ha ricordato gli internati militari italiani, quella del segretario Riccardo Ghignola e dell’economo Luciano Bertini che nel dettaglio ha illustrato le spese annuali dell’associazione legate alla sede di Via Romiti. Sono intervenuti tra gli altri, Luca Menconi archivista che sta lavorando nell’archivio della sede ANMIG di Pisa, Francesco Caruso, rappresentante degli invalidi civili di guerra, Alfredo Narducci, vice presidente dell’Associazione Carabinieri di Pisa, Angelo Gallo, Presidente Associazione Nazionale Polizia di Stato e responsabile gruppo volontari protezione civile. Lorenzo Macchia, Presidente Bersaglieri della Sezione Curtatone e Montanara di Pisa. Erano presenti in sala i Presidenti ANMIG. Gino Franchi, presidente di Lucca e vice Presidente Nazionale. Andrea Fontani Presidente sezione di Siena. Bruno Doni Presidente sezione di Pontedera. Fabrizio Gori della sezione di Pistoia, Carla Sandri presidente della sezione di Grosseto. La sezione di Montecatini e Val di Nievole era rappresentata da due soci.

In sala Ester Pioli, che quest’anno ha compiuto 101 anni, ed ha voluto presenziare all’assemblea nella sala che porta il nome di suo marito, presidente regionale ANMIG di Pisa per molti anni.

“Questa assemblea ogni anno è l’occasione per rinnovare e lavorare legami per tre aspetti fondamentali quali la pace, la democrazia e la fratellanza”, ha affermato nel suo discorso Ellena Pioli presidente regionale ANMIG. “Le sonne – ha ricordato la Pioli – sono componenti essenziali della società, ma purtroppo ancora oggi non sono rispettate”. “La nostra è una associazione storica il nostro archivio è una ricca fonte di memoria. La nostra sede di Via Romiti è un Importante patrimonio e da la possibilità alle associazioni, alle scuole e ai vari teatri di presentare libri o eventi culturali. La nostra associazione lavora da sempre per contrastare la guerra e la violenza. Sono convinta – conclude Ellena Pioli – che lavorando insieme possiamo ancora migliorare e ottenere ancora ottimi risultati”.

“L’ANMIG è in associazione con principi veramente importanti. Sono orgogliosa di aver presenziato all’assemblea annuale – ha detto Giulia Gambini assessore con delega all’ambiente e alle disabilità – Solo capendo che cosa è stato il passato possiamo costruire il presente ed il futuro ed in questo i giovani saranno fondamentali per questo aspetto”.



“Ringrazio di vero cuore tutti i presenti e la nostra presidente – afferma il presidente nazionale Prof. Claudio Betti – riparte la nostra attività nazionale con la prima assemblea per l’anno 2025. Fino a fine giugno ci saranno le elezioni nelle varie sezioni della Toscana quindi ci sarà modo di riunirsi nuovamente. Il momento è molto delicato siamo di fronte allo spauracchio dei dazi con il ritorno di un secolo indietro e purtroppo nel mondo ci sono anche venti di guerra. Speriamo di superare presto questo momento difficile che tutto il continente sta attraversando. Voglio ringraziare e augurare buon lavoro a tutti i nostri soci e i nostri affezionati che ci aiutano sempre in maniera fattiva”, conclude il Prof. Claudio Betti.

L’assemblea ordinaria ha avuto come appendice il pranzo sociale nella suggestiva location di Villa Poschi a Pugnano nel comune di San Giuliano Terme.

