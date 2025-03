Serie BKT. Il Sassuolo si aggiudica il big-match contro il Pisa. Lo Spezia guadagna un punticino sul terzo posto

Written by admin• 12:01 pm• Pisa SC

In chiave salvezza vittorie importanti per Cittadella e Frosinone

PISA – La capolista Sassuolo si aggiudica il confronto diretto con il Pisa ed inizia il conto alla rovescia per festeggiare il ritorno in Serie A, mentre per i nerazzurri la battuta d’arresto è mitigata dal pari esterno dello Spezia, con altresì importanti passi avanti di Cesena e Palermo in ottica Playoff, al pari di Cittadella e Frosinone per quanto concerne la lotta per non retrocedere, che vede la Salernitana scivolare in penultima posizione.

di Giovanni Manenti

Non delude le attese il “Big Match” fra Sassuolo e Pisa che danno vita ad un incontro combattuto con le due squadre a dividersi un tempo ciascuna, con la non trascurabile differenza che, mentre i neroverdi riescono a capitalizzare la loro superiorità andando a segno con Moro a metà della prima frazione di gioco, a deviare di testa alle spalle di Semper l’ennesimo assist stagionale di Berardi, i nerazzurri sprecano nella ripresa due ghiotte opportunità con Tramoni e Lind che avrebbero meritato miglior sorte, al pari della “traversa che grida vendetta” colpita nel recupero dal subentrato Meister deviando una conclusione al volo di Moreo, così che la Capolista ha ora un margine di 8 lunghezze sulla formazione di Mister Inzaghi e di ben 14 sullo Spezia che, nell’anticipo di venerdì sera, non era andato oltre il pari per 1-1 sul campo del SudTirol, con il tabellino a decidersi nello spazio di soli 4′, con il difensore Mateju (al suo primo centro in campionato) a rispondere al vantaggio altoatesino con il sempre più decisivo Odogwu, così che le speranze di Promozione diretta per i bianconeri liguri sono riversate sulla determinante sfida di domenica prossima al “Picco” contro lo stesso Pisa.

Trio di testa che non tralascia neppure l’ipotesi di “saltare” i Playoff, visto che alle sue spalle non si corre molto, con il Catanzaro a collezionare il 16esimo pareggio della sua stagione nel match interno con la Reggiana, rischiando addirittura la sconfitta dopo che gli emiliani si erano portati in vantaggio all’inizio con Vido (che con 6 reti si conferma il “top scorer” dei suoi …), per poi acciuffare il pari ad un quarto d’ora dal termine grazie al difensore centrale Scognamillo, al suo primo centro assoluto in carriera nel Torneo Cadetto, così come si conclude con il nulla di fatto una bella gara tra Carrarese e Cremonese allo “Stadio dei Marmi” dal punteggio altalenante, in quanto al vantaggio ospite per merito di Zanimacchia, che non segnava da un anno esatto (2-1 al Como), i padroni di casa rispondono con Finotto (che raggiunge Schiavi a quota 5 reti) su assist di Torregrossa e Cherubini già prima dell’intervallo, per un vantaggio che resiste sino all’87’, allorché Jonhsen anticipa di testa Fiorillo in uscita, regalando ai grigiorossi un pari quanto mai utile in vista del confronto diretto con i calabresi di sabato prossimo allo “Zini” con in palio il quarto posto.

Piazzamento al quale punta con decisione anche il Cesena, che nel mach interno con la Salernitana vede gli ospiti dapprima colpire un palo con Verde in chiusura di primo tempo e quindi gettare alle ortiche un calcio di rigore che, ad 8′ dal termine, Cerri si fa respingere dall’estremo difensore bianconero Klinsmann, così che, dopo appena 2′, tocca al Capitano Prestia (che con 4 centri raggiunge il suo massimo in carriera per singolo Campionato …) sbloccare il risultato su azione di calcio d’angolo, punteggio poi arrotondato dal subentrato Antonucci nel recupero, tutto il contrario di quanto fatto dalla Juve Stabia, superato in Classifica dai bianconeri romagnoli a seguito della sconfitta interna con il Cittadella, con la formazione veneta a confermare una volta di più la sua veste di “squadra da trasferta” avendo collezionato la settima vittoria esterna (solo il Sassuolo con 8 ha fatto meglio …), stavolta grazie al ritorno al goal di Okwonkwo che, pensate un po’, non segnava addirittura da fine gennaio 2022 (1-1 con il Cosenza)

Scatto in avanti in Zona Playoff da parte del Palermo, che nel match del “Renzo Barbera” con il Brescia deve peraltro attendere l’84’ ed un calcio di rigore trasformato da Pohjanpalo (a segno per la terza giornata consecutiva) per avere ragione del “muro” costruito dalle “Rondinelle” con protagonista assoluto l’estremo difensore Lezzerini, così che i rosanero raggiungono all’ottavo posto in Classifica a quota 38 punti il Bari che, nel posticipo domenicale contro la Sampdoria, non va oltre il pari per 1-1 al termine di un match che, peraltro, vede gli ospiti dominare la prima parte, colpendo un palo con Oudin per poi passare in vantaggio nel recupero con Niang, salvo farsi raggiungere in avvio di ripresa con il secondo centro consecutivo del neo acquisto biancorosso Maggiore, per quello che è l’unico squillo dei padroni di casa, con la netta impressione di una grande “occasione persa” da parte dei blucerchiati.

Così come perde una buona opportunità per restare agganciato al “treno Playoff” il Modena che, opposto al fanalino di coda Cosenza, butta via il primo tempo concluso meritatamente in vantaggio dagli ospiti – con in panchina la coppia formata da Pierantonio Tortelli e Nicola Belmonte al posto dell’esonerato Alvini – grazie al centro di Artistico poco prima della mezzora di gioco, per poi cingere d’assedio l’area silana nella ripresa, assalto premiato dal pari nel finale di Pedro Mendes (salito a quota 5 fra i Marcatori), mentre il match salvezza tra Frosinone e Mantova se lo aggiudicano i padroni di casa, passati in vantaggio in avvio con una conclusione dal limite del 18enne Vural che incoccia nella traversa per poi terminare oltre la linea carambolando sulla schiena del portiere ospite Festa, prina che a risultare decisivo, dopo il temporaneo pareggio ospite con Radaelli (al suo primo centro fra i Cadetti), fosse il guizzo sotto misura del 21enne brasiliano Mateus Lusuardi a regalare alla formazione di Mister Bianco tre punti che gli consentono di sduperare la Salernitana in graduatoria e portarsi a soli due punti dai virgiliani ed a tre dal trio Brescia, Sampdoria e SudTirol, con conseguenti speranze di salvezza completamente riaperte.

Risultati 28esima giornata Serie B 2024-’25:

SudTirol – Spezia 1-1

Carrarese – Cremonese 2-2

Cesena – Salernitana 2-0

Frosinone – Mantova 2-1

Juve Stabia – Cittadella 0-1

Sassuolo – Pisa 1-0

Catanzaro – Reggiana 1-1

Modena – Cosenza 1-1

Palermo – Brescia 1-0

Bari – Sampdoria 1-1

Classifica: Sassuolo p.65, Pisa p.57; Spezia p.51; Catanzaro p.43: Cremonesep.42; Cesena p.40; Juve Stabia p.39; Bari e Palermo p.38; Modena.p.35: Cittadella p.33: Carrarese p.32; Reggiana p.31: Brescia, Sampdoria e SudTirol.p.30: Mantova p.29; Frosinone p.27; Salernitana p.26; Cosenza p.22.

Note: Cosenza 4 punti di penalizzazione

Last modified: Marzo 3, 2025