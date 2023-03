Serie BKT. Il programma della 28esima giornata

Scritto da admin• 12:49 pm• Pisa SC

PISA – Il turno infrasettimanale andato in scena martedì e mercoledì scorsi fa sì che il programma della 28esima giornata slitti di un giornata, con ad aprire la stessa il match fra Pisa e Palermo alle ore 14 di sabato 4 marzo, cui segue la sfida serale fra Reggiana e Parma, per poi, dopo sette incontri in programma alla domenica pomeriggio, concludersi con il posticipo di lunedì sera fra Genoa e Cosenza.

di Giovanni Manenti

Un Pisa rinfrancato dalle vittorie contro Perugia e Parma, che lo hanno rilanciato in ottica Playoff attende dunque all’Arena Garibaldi il Palermo con Mister D’Angelo a poter contare sia sui rientri di Marin ed Hermansson dopo il turno di squalifica che sull’essere tornate a disposizione due pedine importanti quali Capitan Caracciolo e Torregrossa, nel mentre i rosanero, a secco di vittorie da quattro turni e reduci da un’opaca prova interna contro la Ternana, devono fare a meno dello squalificato centrocampista francese Gomes per una gara che offre ai nerazzurri l’opportunità di confermare la propria candidatura nella corsa promozione, mentre al “Granillo” scendono in campo le due grandi deluse del turno infrasettimanale, ovvero la Reggina che si è vista superare nel recupero nel derby di Cosenza ed un Parma che non ha saputo sfruttare la possibilità di scavalcare il Pisa in Classifica, subendo viceversa la sesta sconfitta interna, così che la sfida potrà fornire utili indicazioni circa il prosieguo del Torneo per le due formazioni.

Nel ricco menù di sabato pomeriggio – con tutti e 7 gli incontri ad iniziare alle ore 14:00 – spicca il match del “Ciro e Lillo Del Duca” dove l’Ascoli rilanciato dalla “cura Breda” (10 punti in quattro gare e senza subire reti) attende un Bari che proprio in trasferta (25 punti con 7 vittorie) ha sinora costruito la propria Classifica, così da cercare di approfittare della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al bianconero Buchel e continuare la propria rincorsa al secondo posto che lo vede ora staccato di due sole lunghezze dal Genoa, mentre la capolista Frosinone ospita il Venezia in una gara che non deve tenere conto delle rispettive posizioni di Classifica, visto che i lagunari sono usciti sconfitti dal “San Nicola” con non poche recriminazioni ed altresì stanno mettendo in mostra una condizione atletica e qualità tecniche che poco c’entrano con la Zona salvezza, con la speranza altresì di ripetere l’impresa di inizio febbraio 2021 allorché si imposero per 2-1 con reti di Forte e Di Mariano.

Chi, viceversa, vuole continuare a “coltivare un sogno” è’ il SudTirol che, imbattuto da 8 turni e salito sino in quarta posizione, a soli due punti dal Bari ed a quattro dal Genoa, ospita il Perugia che non riesce a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della Zona Playout, ancorché i biancorossi umbri non siano nuovi ad imprese esterne, avendo in questa stagione già violato i terreni di Bari, Benevento e Reggio Calabria, mentre il Cagliari, ancora alla ricerca di una continuità di risultati, è chiamato a verificare se il ponticino colto dal Brescia a Cittadella – che ha interrotto una striscia negativa dei lombardi di ben 7 sconfitte consecutive – possa rappresentare o meno il segnale di una ripresa in vista di una match che al “Rigamonti” si è disputato per l’ultima volta nel Torneo Cadetto a fine novembre 2015, concludendosi con una larga vittoria per 4-0 del padroni di casa, ma erano decisamente altri tempi.

Incontri che oppongono formazioni in lotta per la salvezza ad altre in lizza per entrare nei Playoff di fine stagione sono quelli in programma in riva al Lario dove il Como, capace di conquistare 10 punti in questo inizio di ritorno, ospita un Modena la cui rincorsa alle prime posizioni è stata frenata in queste ultime due giornate da altrettante sconfitte che ne hanno ridotto le ambizioni, così come la Ternana è chiamata a confermare l’ottima prestazione di Palermo per cercare di far pace con i propri tifosi dopo l’avvenuto ritorno di Mister Lucarelli in panchina, ospitando un Benevento al quale il cambio tecnico non sembra aver fornito l’esito sperato, così come la SPAL, sprofondata all’ultimo posto della graduatoria nonostante tre cambi di allenatore, non ha altra alternativa alla vittoria nel match casalingo contro peraltro un Cittadella che in questo ritorno è quarto in Classifica per punti conquistati.

A completare il quadro della nona giornata di ritorno tocca al Genoa, che nel posticipo serale di lunedì ospita il Cosenza per una gara che sulla carta appare dall’esito scontato, ma che può nascondere delle insidie per il ritrovato morale da parte dei silani a seguito del successo ottenuto martedì scorso nel derby con la Reggina che ha consentito loro di continuare ad alimentare speranze di salvezza.

Last modified: Marzo 3, 2023