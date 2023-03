Luca D’Angelo: “Palermo forte, servirà il miglior Pisa. Corini allenatore corretto, mai sopra le righe”

Scritto da admin• 12:30 pm• Pisa SC



PISA – Alla vigilia della sfida contro il Palermo mister Luca D’Angelo ha parlato davanti a microfoni e taccuini della sfida contro i siciliani facendo anche un passo indietro rispetto agli ultimi risultati positivi della sua formazione.

RENDIMENTO CASALINGO. “Per migliorare il rendimento casalingo dobbiamo tornare alle prestazioni contro Modena, Ternana e Brescia, se vogliamo riuscire a vincere anche contro il Palermo”

TUTTI A DISPOSIZIONE TRANNE RUS. “Considerando che i ragazzi sono tutti a disposizione, sarà mio compito scegliere la formazione migliore sulla base anche della stanchezza dopo la gara di Parma, con l’unico acciaccato è Rus che ha un problema alla schiena”.

SU TRAMONI, TORREGROSSA E CARACCIOLO. “Il minor impiego di Tramoni deriva solo da scelte tecniche, ma sarà comunque un giocatore importante in questa parte finale del campionato, mentre il recupero di Caracciolo e Torregrossa è fondamentale sia per il gruppo che per le qualità tecniche dei due giocatori”.

SUL PALERMO. “Per quanto riguarda il Palermo, non è una frase fatta che sia una squadra forte, giocano un ottimo calcio con due giocatori come Brunori e Tutino, che possono sempre trovare la giocata decisiva, ragion per cui dovremo essere molto attenti nell’applicazione del nostro gioco. Non conosco personalmente Corini, anche se sono contento per le belle parole spese nei miei confronti, ed in ogni caso mi sembra una persona corretta, mai sopra le righe nei commenti con un atteggiamento che prediligo fra gli allenatori”.

IL PERUGIA, DUE SUCCESSI . “Le due partite con il Perugia hanno rappresentato indubbiamente una svolta per il nostro Campionato per opposti motivi, ma anche se noi allenatori siamo abituati a dire che tutte le vittorie sono uguali, se devo scegliere quale delle due sia stata più determinante dico la gara di andata in quanto era necessario dare una scossa ad una Classifica che all’epoca vedeva il Pisa all’ultimo posto senza aver mai vinto un match”

BUONA FASE DIFENSIVA. “Il fatto che il Pisa abbia una buona base difensiva è sicuramente un vantaggio, perché se non si subisce reti poi basta una sola rete per portare a casa i tre punti, mentre per ciò che riguarda la crescita complessiva della squadra ciò dipende anche dall’aver oramai preso conoscenza di tutti i giocatori della rosa compresi quelli che meno conoscevo”.

