Serie A. L’Inter allunga a +10 sul Milan. Risultati e classifica aggiornata

I risultati della 26esima giornata Serie A 2025-’26:
PISA – L’Inter espugna il “Via del Mare” per 2-0 e allunga e più dieci sul Milan sconfitto (1-0) a San Siro per mano del Parma. A decidere la contesa il difensore argentino Troilo, nerazzurro mancato in estate che affonda i rossoneri di Allegri.
In zona Champions guadagna terreno la Roma che nella ripresa ha la meglio (3-0) sulla Cremonese e aggancia il Napoli sconfitto (2-1) a Bergamo dall’Atalanta in rimonta. I giallorossi adesso allungano a più quattro sulla Juventus sconfitta allo Stadium (2-0) da un Como sempre più sorprendente.
In zona salvezza oltre al Parma guadagnano terreno, il Genoa che travolge (3-0) un Torino irriconoscibile e il Cagliari che pur soffrendo (e con un uomo in meno) strappa un punto alla Domus contro la Lazio di Sarri.
Nell’appendice del lunedì che chiuderà la giornata il derby toscano tra Fiorentina e Pisa nel tardo pomeriggio che vale per la salvezza ed in serata la sfida del Dall’Ara tra Bologna e Udinese per ambire ad una posizione più prestigiosa possibile in graduatoria.
I risultati della 26esima giornata
Sassuolo – Verona 3-0
Juventus – Como 0-2
Lecce – Inter 0-2
Cagliari – Lazio 0-0
Genoa – Torino 3-0
Atalanta – Napoli 2-1
Milan – Parma 0-1
Roma – Cremonese 3-0
Lunedì 23 febbraio 2026:
Fiorentina – PISA (ore 18:30)
Bologna – Udinese (ore 20:45)
LA NUOVA CLASSIFICA. Inter punti 64; Milan 54; Napoli, Roma 50; Juventus 46; Como, Atalanta 45; Sassuolo 35; Lazio 34; Bologna 33; Udinese, Parma 32; Cagliari 29; Genoa, Torino 27; Cremonese, Lecce 24; Fiorentina 21; PISA, Verona 15.Last modified: Febbraio 23, 2026