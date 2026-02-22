Ad Alice Pazzaglia le “Ali del Pegaso”

Written by admin• 11:09 pm• Pisa, Attualità, Politica, Sport, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Su proposta del consigliere regionale Massimiliano Ghimenti (AVS), l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Toscana ha conferito ad Alice Pazzaglia , classe 2002 e residente a San Giuliano Terme, il prestigioso riconoscimento Ali del Pegaso, dedicato alle under 35 che si distinguono per meriti straordinari e che contribuiscono a dare lustro alla nostra regione.

Un riconoscimento più che meritato per una carriera in costante crescita: dal primo podio conquistato nel dicembre 2025 alle due vittorie in Coppa Europa nel gennaio 2026, fino agli ottimi risultati ottenuti anche in Coppa del Mondo, che confermano il grande valore sportivo e umano di Alice.

«È stato emozionante ascoltare le parole di Alice – sottolinea Ghimenti – ed è stato bello vederla nel Palazzo della Regione insieme alla sua famiglia, in una premiazione intensa e carica di significato. Le Ali del Pegaso non sono solo un premio ai risultati, ma un segno di fiducia nel futuro, nei giovani e in chi, come Alice, costruisce il proprio percorso con passione e dedizione».

Il consigliere regionale ringrazia la presidente Stefania Saccardi e tutti i componenti dell’Ufficio di Presidenza per aver accolto la proposta all’unanimità.

«Storie come quella di Alice Pazzaglia – conclude Ghimenti – raccontano la Toscana migliore: una terra che sa riconoscere il talento, sostenere i giovani e credere nel valore dello sport come strumento di crescita, esempio e comunità».

Last modified: Febbraio 22, 2026