L’Effemeride Pisana del 23 febbraio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:22 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Lunedì 23 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:08 e tramonta alle 17:54, le ore di luce solare sono 10 e 46 minuti

La Luna sarà in fase crescente

Oggi è il 335mo giorno del 2026 in Stile Pisano

di Leonardo Miraglia

Santo del giorno:

San Policarpo di Smirne, vescovo e martire

Smirne (attuale Turchia), anno 69 – 23 febbraio 155

Nato a Smirne nell’anno 69 «fu dagli Apostoli stessi posto vescovo per l’Asia nella Chiesa di Smirne». Così scrive di lui Ireneo, suo discepolo e vescovo di Lione in Gallia. Policarpo viene messo a capo dei cristiani del luogo verso il 100. Nel 107 è testimone del passaggio per Smirne di Ignazio, vescovo di Antiochia, che va sotto scorta a Roma dove subirà il martirio. Policarpo lo ospita e più tardi Ignazio gli scriverà una lettera divenuta poi famosa. Nel 154 Policarpo va a Roma per discutere con papa Aniceto sulla data della Pasqua. Dopo il suo ritorno a Smirne scoppia una persecuzione. L’anziano vescovo (ha 86 anni) viene portato nello stadio, perché il governatore romano Quadrato lo condanni. Policarpo rifiuta di difendersi davanti al governatore, che vuole risparmiarlo, e alla folla, dichiarandosi cristiano. Verrà ucciso con la spada. Sono circa le due del pomeriggio del 23 febbraio 155.

Oggi è il giorno di:

Giappone – Compleanno dell’Imperatore Naruhito, nato nel 1960

Festa nazionale della Guyana

La citazione del giorno:

Un uomo che va dallo psicanalista dovrebbe farsi curare il cervello. (samuel Goldwyn)

Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):

Ho preso ottimo nel compito di matematica sono secchiona

Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano (battute per un giorno migliore):

Non condannate la masturbazione: è fare del sesso con qualcuno che stimate veramente! (Woody Allen)

E’ accaduto il 23 febbraio nel mondo:

155 – Viene ucciso il vescovo di Smirne, Policarpo, la cui morte viene narrata nel Martirio di San Policarpo

303 – Inizio della persecuzione dei cristiani sotto Diocleziano

532 – L’imperatore Giustiniano ordina la costruzione della Basilica di Santa Sofia a Costantinopoli

1455 – Data tradizionale di pubblicazione della Bibbia di Gutenberg, il primo libro occidentale stampato con caratteri mobili

1832 – Comincia a essere utilizzata sui copricapi dei militari appartenenti al Corpo dei Carabinieri Reali la caratteristica granata con fiamma, che nel corso degli anni diventerà il simbolo principale dell’Arma

1836 – A San Antonio (Texas) inizia la battaglia di Alamo

1893 – Rudolf Diesel deposita il brevetto per il motore Diesel

1898 – Émile Zola viene imprigionato dopo aver scritto il J’accuse, una lettera che accusava il governo francese di antisemitismo e di aver ingiustamente condannato al carcere Alfred Dreyfus

1902 – Viene scritta la “Preghiera Vespertina” come preghiera dell’incrociatore corazzato Giuseppe Garibaldi

1903 – Cuba affitta la Baia di Guantánamo agli Stati Uniti “in perpetuo”

1904 – Per 10 milioni di dollari, gli Stati Uniti ottengono il controllo della Zona del Canale di Panama

1909 – Stati Uniti: si svolge la prima Giornata internazionale della donna

1917 – Inizia la Rivoluzione russa il 23 febbraio del calendario ortodosso (8 marzo del gregoriano)

1918 – Viene fondata l’Armata Rossa

1927 – La Federal Radio Commission (in seguito ribattezzata Federal Communications Commission) inizia a regolare l’uso delle frequenze radio negli USA

1940 – Esce nelle sale cinematografiche statunitensi il film Pinocchio, 2º Classico Disney

1945 – Nel corso della battaglia di Iwo Jima, un gruppo di Marines raggiunge la vetta del Monte Surabachi e viene scattata la famosa foto Raising the Flag on Iwo Jima, che vincerà poi il Premio Pulitzer, dove alcuni Marines sono intenti a sollevare la bandiera statunitense in cima al monte

1947 – Viene fondata l’Organizzazione internazionale per le standardizzazioni (ISO)

1956 – Nikita Khruščëv attacca la venerazione di Iosif Stalin come un culto della personalità

1980 – L’ayatollah Ruhollah Khomeini dichiara che il parlamento iraniano deciderà del destino degli ostaggi nell’ambasciata statunitense

1981 – Spagna: Antonio Tejero Molina tenta un colpo di Stato catturando il Congresso dei Deputati

1991 – Guerra del Golfo: truppe di terra attraversano il confine dell’Arabia Saudita ed entrano in Iraq

1992 – A Albertville, in Francia, si chiudono i XVI Giochi olimpici invernali

1998 Netscape Communications Corporation annuncia la fondazione di mozilla.org, per coordinare lo sviluppo open source del browser Mozilla Osama bin Laden emette una fatwā dichiarando un jihād contro tutti gli ebrei e i crociati

2010 – Ignoti riversano nel fiume Lambro 2.5 milioni di litri di gasolio e altri idrocarburi causando un disastro ambientale

2014 – A Soči, in Russia, si chiudono i XXII Giochi olimpici invernali

La frase di oggi di Frate Indovino:

Il sorriso della bontà si chiama gentilezza

Questa non la sapevo:

In Alaska, nella zona pianeggiante del fiume Kobuk, nella parte nord occidentale dello stato, c’è un deserto di sabbia con dune alte piùù di 30 metri

Un insulto al giorno (così sapremo difenderci dai prepotenti):

Robiola – persona molle, inetta

Nati il 23 febbraio:

GEORGE FRIDERIC HÄNDEL

Compositore tedesco

α 23 febbraio 1685 ω 14 aprile 1759

DAVID SYLVIAN

Musicista inglese

α 23 febbraio 1958

RINO TOMMASI

Giornalista, telecronista sportivo e conduttore tv italiano

α 23 febbraio 1934 ω 8 gennaio 2025

Deceduti il 23 febbraio:

CARL FRIEDRICH GAUSS

Matematico tedesco

α 30 aprile 1777 ω 23 febbraio 1855

JOHN KEATS

Poeta inglese

α 31 ottobre 1795 ω 23 febbraio 1821

STAN LAUREL

Attore e comico inglese

α 16 giugno 1890 ω 23 febbraio 1965

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ per le mille lire scritte, fonte “le mille lire scritte” (Ed. Millelire Stampa Alternativa) Per Questa non la sapevo, fonte “Questa non la sapevo!” (Ed. Vallardi) Per La citazione del giorno fonte “Dizionario delle citazioni” (Ed. Vallardi)

Last modified: Febbraio 19, 2026