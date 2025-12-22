Serie A. Il punto sulla sedicesima giornata disputata a metà

Written by admin• 11:43 am• Pisa SC

PISA – Un turno disputato a metà per gli impegni di Inter, Milan, Napoli e Bologna in Supercoppa, con soli sei incontri disputati che decreta il rientro a pieno titolo nella lotta Scudetto della Juventus che supera la Roma. così come guadagna posizioni l’Atalanta corsara a Marassi ed esce dalla zona salvezza il Torino vittorioso a Reggio Emilia sul Sassuolo, mentre festeggia la prima vittoria in Campionato la Fiorentina a spese dell’Udinese.

Dopo il successo esterno di Bologna la sfida contro la Roma rappresentava un fondamentale test per le ambizioni della Juventus ed i bianconeri l’hanno superato a pieni voti imponendosi per 2-1 dopo essere riusciti a sbloccare il risultato a fine primo tempo con Conceicao per poi dominare la ripresa ottenendo il raddoppio grazie al primo centro in Italia del belga Lois Openda e quindi, dopo aver subito la rete di Baldanzi a 15′ dal termine, sfiorare il punto del 3-1 con una conclusione di Yildiz respinta dal palo, per un successo che consente alla formazione di Spalletti di portarsi ad una sola lunghezza (30 punti a 29) dai giallorossi e, soprattutto, apre nuovi spiragli alla stagione, mentre non riesce la Lazio, impegnata all’Olimpico contro la Cremonese, a sfruttare l’occasione per agganciare il Bologna a quota 25 punti, venendo bloccata sullo 0-0 di partenza al termine di una gara avara di emozioni, la maggiore delle quali nel recupero con una punizione di Cataldi a sfiorare l’incrocio dei pali della porta difesa da Audero.

Triplo salto in avanti dell’Atalanta che in un colpo solo scavalca Sassuolo, Cremonese ed Udinese grazie al successo in extremis a Marassi sul Genoa in un incontro condizionato dall’espulsione comminata dopo appena 3′ di gioco al portiere ligure Leali per fallo su Maldini lanciato a rete, ma nonostante l’inferiorità numerica i rossoblù hanno tenuto testa agli avversari per tutti i 90′, cedendo solo nel recupero con il primo centro in Serie A del difensore svedese Isak Hien che sfrutta su azione di calcio d’angolo un’uscita incerta di Sommariva, che non giocava dall’ultima giornata dello scorso Campionato, mentre cade per la quarta volta in casa il Sassuolo, sconfitto 1-0 al “Mapei Stadium” dal Torino, cui è stato sufficiente un calcio di rigore trasformato da Vlasic (al quarto centro nelle ultime cinque giornate …) a metà ripresa per conquistare i tre punti che consentono ai granata di allungare sulla Zona salvezza, ora distante ben 8 punti.

Dopo 15 giornate di sofferenza, i tifosi viola possono finalmente festeggiare la prima vittoria in Campionato, addirittura con un roboante 5-1 con cui la Fiorentina travolge l’Udinese in un match peraltro anch’esso condizionato, come a Marassi, dall’espulsione in apertura dell’estremo difensore friulano Okoye, uscito a valanga su Kean, con i padroni di casa ad archiviare la gara già nel primo tempo grazie alle reti di Mandragora (salito a quota 5 fra i Marcatori), Gudmundsson e Ndour (al primo centro in maglia viola), per poi toccare a Kean arrotondare il punteggio nella ripresa con la sua personale doppietta a rompere un digiuno che durava da fine ottobre, mentre l’unico scontro diretto riguardante la salvezza fra Cagliari e Pisa si conclude in parità, con i nerazzurri ad andare in vantaggio al riposo per il rigore trasformato in chiusura di primo tempo da Tramoni (al suo primo centro assoluto in Serie A), salvo poi farsi rimontare nella ripresa dalle reti di Folorunsho e del 20enne attaccante turco Semih Kilicsoy (anch’egli al primo centro in Italia) e quindi trovare il pari all’89’ con Moreo che raggiunge Nzola a quota 3 fra i Marcatori, consentendo alla formazione di Gilardino di evitare quella che sarebbe stata la quarta sconfitta consecutiva.

Risultati 16esima giornata Serie A 2025-’26:

Lazio – Cremonese 0-0

Juventus – Roma 2-1

Cagliari- Pisa 2-2

Sassuolo – Torino 0-1

Fiorentina – Udinese 5-1

Genoa – Atalanta 0-1

gare rinviate a gennaio 2026:

Mercoledì 14 gennaio 2026:

Napoli – Parma (ore 18:30)

Inter – Lecce (ore 20:45)

Giovedì 15 gennaio 2026:

Verona – Bologna (ore 18;30)

LA NUOVA CLASSIFICA. Inter p.33; Milan p.32; Napoli p.31; Roma p.30; Juventus p.29; Bologna p.25; Como p:24; Lazio p.23; Atalanta p.22; Sassuolo, Cremonese e Udinese p.21; Torino p.20; Lecce p.16; Cagliari p.15;, Genoa e Parma p.14; Verona p.12; PISA p.11; Fiorentina p.9.

Nota: Inter, Milan, Napoli, Bologna, Como, Lecce, Parma e Verona una partita in meno.

