Natale al Teatro Nuovo di Pisa: comicità e magia con GRAMSCIC e il Family Magic Show

Written by admin• 11:47 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Il Teatro Nuovo di Pisa propone un doppio appuntamento speciale per le festività natalizie, con due spettacoli pensati per pubblici diversi ma accomunati da comicità, stupore e intrattenimento di qualità.

Sabato 27 dicembre alle ore 21.00 va in scena GRAMSCIC, commedia contemporanea irriverente e brillante interpretata da Daniele Marmi, Paolo Cioni e Guglielmo Favilla, volti noti della serie televisiva I delitti del BarLume. Lo spettacolo racconta una storia surreale che prende avvio da una festa apparentemente normale, destinata però a trasformarsi in una sequenza di equivoci e situazioni grottesche quando uno dei protagonisti si innamora di una misteriosa “Iwona”, che si rivela essere un busto di Antonio Gramsci ritrovato in giardino. Ne nasce una commedia dal ritmo serrato, ricca di gag e colpi di scena, capace di divertire e sorprendere il pubblico.

Domenica 28 dicembre alle ore 18.00 spazio invece al Family Magic Show, uno spettacolo di illusionismo pensato per tutta la famiglia. Protagonista è il mago Gianluca Pannocchia, con un one-man show che unisce magia da scena, cabaret e forte interazione con il pubblico. Tra effetti sorprendenti, musica e momenti di coinvolgimento diretto, lo spettacolo si propone come un viaggio ai confini della realtà, adatto sia a grandi che a bambini.

Gli spettacoli si svolgeranno al Teatro Nuovo di Pisa, in Piazza della Stazione 16.

Per GRAMSCIC i biglietti hanno un costo di 18 euro (intero), 15 euro (convenzionati) e 10 euro (studenti).

Per il Family Magic Show il biglietto intero è di 13 euro, ridotto a 10 euro per i bambini sotto i dieci anni.

I biglietti sono disponibili online su Ciaotickets e presso la biglietteria del teatro. Per informazioni: teatronuovopisa@gmail.com oppure 392 3233535.

Last modified: Dicembre 22, 2025