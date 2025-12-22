Natale a Pontedera, torna il concorso fotografico: in palio una cena per due

Written by admin• 11:43 am• Pontedera, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Torna anche quest’anno il concorso fotografico dedicato al Natale di Pontedera, che mette in palio una cena per due in un ristorante della città per lo scatto ritenuto migliore. Il contest è già attivo e partecipare è facile e alla portata di tutti.

È sufficiente immortalare l’atmosfera natalizia tra luci, installazioni artistiche, addobbi e le mostre d’arte ospitate al PALP – Palazzo Pretorio, lasciandosi ispirare dal clima delle feste in città.

Per partecipare basta:

pubblicare la foto sui propri canali social

inserire l’hashtag #pontederainopera

taggare @comunepontedera e @matteo_franconi_sindaco

Il concorso è aperto a tutti e sarà possibile inviare il proprio scatto fino al 6 gennaio 2026. Un’occasione per raccontare Pontedera a Natale con creatività e passione.

Last modified: Dicembre 22, 2025