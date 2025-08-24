Serie A. I risultati delle gare della prima giornata: colpo Cremonese a San Siro. Napoli e Roma partono con il piede giusto

Written by Antonio Tognoli• 7:50 am• Pisa SC

PISA – Il campionato di Serie A ha preso il via sabato 23 agosto con le vittorie di Napoli e Roma e l’inattesa sconfitta del Milan a San Siro contro la neopromossa Cremonese. Pari a reti bianche del Lecce sul campo del Genoa.

Il colpo di giornata lo mette a segno la Cremonese di Nicola, che espugna il Meazza per 2-1. Vantaggio dell’ex Lecce Baschirotto imbeccato da Zerbin a lungo inseguito dal Pisa, pari di Pavlovic e nuovo vantaggio di Bonazzoli con una splendida rovesciata. Una sconfitta che brucia per il rinnovato Milan di Allegri, una grande Cremonese invece porta a casa tre punti che danno fiducia. Il Napoli senza Lukaku espugna il campo dell’altra neopromossa Sassuolo (2-0) con le Mc Tominay al 17′ e il raddoppio del nuovo acquisto De Bruyne al 57′. Inizia con il piede giusto la Roma di Gasperini che ha la meglio (1-0) sul Bologna. A decidere un diagonale del nuovo acquisto Wesley dopo un rimpallo. Brutte notizie per il Bologna oltre la sconfitta, deve “incassare” anche l’infortunio di Ciro Immobile. Finisce in parità (0-0) la sfida tra Genoa e Lecce al Ferraris di Genova.

I risultati della prima giornata in serie A

Genoa – Lecce 0-0

Sassuolo – Napoli 0-2

Milan – Cremonese 1-2

Roma – Bologna 1-0

Domenica 24 agosto

Cagliari – Fiorentina (ore 18.30)

Como – Lazio (ore 18.30)

Atalanta – PISA (ore 20.45)

Juventus – Parma (ore 20.45)

Lunedì 25 agosto

Udinese – Verona (ore 18.39)

Inter – Torino (ore 20.45)

