Serie A. I risultati delle gare della prima giornata: colpo Cremonese a San Siro. Napoli e Roma partono con il piede giusto

PISA – Il campionato di Serie A ha preso il via sabato 23 agosto con le vittorie di Napoli e Roma e l’inattesa sconfitta del Milan a San Siro contro la neopromossa Cremonese. Pari a reti bianche del Lecce sul campo del Genoa.
di Antonio Tognoli
Il colpo di giornata lo mette a segno la Cremonese di Nicola, che espugna il Meazza per 2-1. Vantaggio dell’ex Lecce Baschirotto imbeccato da Zerbin a lungo inseguito dal Pisa, pari di Pavlovic e nuovo vantaggio di Bonazzoli con una splendida rovesciata. Una sconfitta che brucia per il rinnovato Milan di Allegri, una grande Cremonese invece porta a casa tre punti che danno fiducia. Il Napoli senza Lukaku espugna il campo dell’altra neopromossa Sassuolo (2-0) con le Mc Tominay al 17′ e il raddoppio del nuovo acquisto De Bruyne al 57′. Inizia con il piede giusto la Roma di Gasperini che ha la meglio (1-0) sul Bologna. A decidere un diagonale del nuovo acquisto Wesley dopo un rimpallo. Brutte notizie per il Bologna oltre la sconfitta, deve “incassare” anche l’infortunio di Ciro Immobile. Finisce in parità (0-0) la sfida tra Genoa e Lecce al Ferraris di Genova.
I risultati della prima giornata in serie A
Genoa – Lecce 0-0
Sassuolo – Napoli 0-2
Milan – Cremonese 1-2
Roma – Bologna 1-0
Domenica 24 agosto
Cagliari – Fiorentina (ore 18.30)
Como – Lazio (ore 18.30)
Atalanta – PISA (ore 20.45)
Juventus – Parma (ore 20.45)
Lunedì 25 agosto
Udinese – Verona (ore 18.39)
Inter – Torino (ore 20.45)Last modified: Agosto 24, 2025