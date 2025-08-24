Il Gruppo Esperantista Pisano presenta lo ZAT 2025: a novembre Pisa diventa capitale del dialogo internazionale

Written by admin• 8:08 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Una delegazione del Gruppo Esperantista Pisano parteciperà al 91° Congresso Italiano di Esperanto, in programma a Salsomaggiore Terme dal 23 al 30 agosto 2025. Durante l’evento sarà presentato ufficialmente lo ZAT – Zamenhofa Aranĝo Toskana 2025, che si terrà a Pisa dal 21 al 23 novembre 2025.

ZAT 2025: programma e iniziative

Lo ZAT 2025 si aprirà con un seminario in lingua italiana dedicato al giornalismo e si concluderà, nel pomeriggio di domenica 23 novembre, con la Festa dell’Indipendenza della Polonia, organizzata in collaborazione con il Consolato Onorario di Firenze, rappresentato da Stefano Barlacchi.

Il programma prevede inoltre conferenze, dibattiti, momenti conviviali e visite culturali, tra cui la tradizionale escursione domenicale che, quest’anno, sarà dedicata al Museo degli Strumenti per il Calcolo dell’Università di Pisa, recentemente riallestito alla Cittadella Galileiana.

Il seminario e i relatori

Il seminario “Come fare il giornalista” sarà tenuto da Marco Gasperetti, storica firma del Corriere della Sera e docente di giornalismo all’Università di Pisa, e da Massimo Ripani, direttore della rivista L’esperanto e responsabile della comunicazione FEI. I relatori offriranno un’introduzione concreta al mondo del giornalismo e della comunicazione istituzionale.

Un’associazione storica e radicata

Il Gruppo Esperantista Pisano, attivo da oltre cinquant’anni, è legato alle figure di Giuseppe Pacelli, Agostino Brizzi e Giuseppe Martini. È associato alla Federazione Esperantista Italiana (FEI), che coordina iniziative didattiche e culturali in tutta Italia e promuove l’esperanto come strumento di dialogo internazionale.

Un evento di apertura e confronto

La presentazione dello ZAT 2025 al Congresso rappresenta un momento importante per condividere con esperantisti italiani e stranieri un programma ricco di formazione, cultura e scambio internazionale che Pisa ospiterà nel prossimo novembre.

