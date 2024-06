Serata finale del Festival “TRAme Indipendenti” 2024 a Pisa

Scritto da admin• 10:04 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Venerdì 28 giugno si terrà la serata finale dell’ottava edizione di “TRAme Indipendenti” – Festival Internazionale del Cortometraggio Indipendente, organizzato dall’omonima associazione.

L’evento avrà luogo dalle 21:00 nel Parco delle Concette a Pisa e includerà la proiezione dei dieci cortometraggi finalisti della categoria ‘narrativi’ e la premiazione delle categorie ‘narrativi’, ‘animazioni’ e ‘documentari’.

In preparazione, venerdì 14 giugno, al Cantiere Sanbernardo, ci sarà l’anteprima “Aspettando TRAme Indipendenti” con la proiezione dei documentari dalle 18:00, seguita da un aperitivo e, dalle 21:30, la proiezione delle animazioni.

Il festival è supportato dal Cinema Arsenale e patrocinato dal Comune di Pisa. Durante gli eventi, il pubblico potrà votare il proprio cortometraggio preferito per il Premio del pubblico. La giuria del 2024 include professionisti del settore come Luca Cappelli, Alberto Iorio, Roberto Merlino, Anna Moretto, Marco Romeo, Michele Sinisi e Nicola Trabucco.

I ventiquattro finalisti delle tre categorie provengono da sedici Paesi diversi. Tutti i cortometraggi in lingua straniera saranno sottotitolati in italiano. Per maggiori informazioni, visitare il sito del Festival o contattare l’associazione via email.

Last modified: Giugno 12, 2024