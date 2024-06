“Cascina in…moda”, in Piazza Caduti spazio all’alta moda e allo spettacolo

Scritto da admin• 10:46 am• Cascina, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

CASCINA – Grande serata di alta moda in Piazza dei Caduti a Cascina venerdì 14 giugno a partire alle ore 21, con la terza edizione di “Cascina in…moda” sfilata di moda e spettacolo organizzata dall’Associazione Mani Attive della presidente Angela Vannucci e Anastácia Fashion, scuola di portamento e bon ton, diretta dalla docente brasiliana Sara Jo Mariotti, con il contributo del Comune di Cascina. A condurre la serata saranno ancora Leonardo Ghelarducci e l’attrice Serena Martinelli.

Durante la serata di moda, molti gli ospiti d’eccezione presenti sul palco di Piazza dei Caduti, tra i quali la cantante performer Nur che aprirà la serata con un suo bellissimo pezzo. Barbara Sarri in arte La Blanco ballerina di flamenco e la cantante Marta Felloni in arte Marell saranno gli altri due artisti che animeranno la serata.

Tra i momenti a serata da segnalare la sfilata dell’Associazione Mani Attive che sfilerà con abiti per bambini relativi agli anni 60. Le borsette indossate dalle bambini e dai bambini sono state disegnate e dipinte da Ginevra, una bambina di 12 anni che è stata autrice di un disegno su alcune magliette che verranno presentate durante la serata.

Tanti momenti della serata dedicati all’alta moda con Antonio Oliver, Elisa Gibaldi, Esperanca, Gianni Cirillo, Marisol Mentor e In Cipria, con il Centro di Formazione Moda di Antonio Giachetti e Lucia Cappelli, i bellissimi vestiti da sposa di “ItIsMe”, Teorema Abbigliamento ed i vestiti originali Made in Italy di Antonia Nicoletti. Ci sarà un momento riservato ai bambini con Idoli con Feven Kibrom che curerà il parrucco per i piccoli protagonisti della sfilata.

Curerà l’Hair Stilist Bardelli Elena parrucchiera mentre il Make Up Artist sarà curato da Helena Tringali. Fotografi ufficiali della serata Herlan Garcia. Videomaker António Gregório De Sousa di Makingoffphotos.

L’organizzazione ringrazia gli sponsor della manifestazione Sistemi Dentali Cascina, Banca di Pescia e Cascina, Didattica Toscana di Fornacette e il Conad di Cascina.

Last modified: Giugno 12, 2024