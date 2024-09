Serata di musica corale a Calci

Scritto da Leonardo Miraglia• 10:41 am• Calci, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

Sabato 21 settembre 2024, alle ore 21:15, presso il Cinema/Teatro Valgraziosa di Calci, si terrà Incontri di Voci – Calci Versio, un evento di recitazione e canto corale nell’ambito del Settembre Calcesano. La serata è organizzata da Alma Pisarum APS in collaborazione artistica con l’Associazione Culturale “Il Gabbiano” e supporto organizzativo della Compagnia di Calci.

Sul palco si esibirà l’Alma Pisarum Choir, un coro polifonico laico ispirato ai principi della Laica Schola Cantorum e del Social Choir, diretto dal musicista e compositore Alessio Niccolai, autore di opere come Hymnus in Pisas per orchestra sinfonica, coro SATB e voci bianche, e del romanzo fantasy Le Piogge del Cònelant. Accanto al coro, la voce narrante sarà affidata a Daniela Bertini.

Il programma musicale includerà brani come Adiemus di Karl Jenkins, Game of Thrones di Ramin Djawadi, Hymne di Vangelis, Geordie nello stile di Fabrizio De André, Ivory Tower di Giorgio Moroder, Apache di Sonny James e Jerry Lordan, La libertat di J. Clozel e Manu Theron, Le Louvre di Enrico Ruggeri e Stefano Previsti, Sarabanda Medley di Giacomo Puccini (da Tosca) e Georg Friedrich Händel (dalla Suite in Re Min. HWV 437), e Flashdance (What a Feeling) di Giorgio Moroder e Victory di Nick Phoenix e Thomas J. Bergersen.

Le letture che accompagneranno la performance musicale arricchiranno l’evento, offrendo spunti di riflessione attraverso testi come Contaminare e contaminarsi, E all’improvviso il nulla ed E sì: ci si era davvero convinti di Alessio Niccolai, Les Pas di Paul Valéry, L’impiccato di Sylvia Plath, una citazione tratta da Le bûcher d’un roi (versione francese de Il Trono di Spade di George R.R. Martin), Ô ma forêt! di Joachim Gasquet, Delfica di Gérard de Nerval, e un trittico di poesie – L’urtimo rimpiattino, L’arcobaleno e Er Papa quasi santo – del compianto Leopoldo Meucci, giornalista e poeta, figura storica e culturale della Valgraziosa.

L’ingresso è a offerta libera.

