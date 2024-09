Nuova ordinanza a Pisa: regole più severe per garantire decoro urbano e sicurezza

Scritto da admin• 9:36 am• Attualità, Pisa

PISA –Limitare alcune pratiche commerciali in contrasto con la sicurezza e il decoro urbano: è questo l’obiettivo dell’ordinanza firmata martedì 17 settembre dal sindaco di Pisa, Michele Conti. Il provvedimento conferma le disposizioni già previste dall’ordinanza 55/2021, introducendo nuove prescrizioni per le attività locali, tra cui l’obbligo di esporre le merci esclusivamente su scaffali o altre strutture all’interno dei locali.

«Continuiamo a lavorare per rendere Pisa più bella e accogliente – afferma il sindaco Conti – con una misura volta a garantire non solo il rispetto del decoro urbano, ma anche la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici, migliorandone la vivibilità. Questo obiettivo richiede l’impegno e la collaborazione di tutti, in particolare delle attività commerciali cittadine. Grazie alla nuova Polizia amministrativa-annonaria, il Comune può ora assicurare il rispetto delle normative con sistematici controlli e verifiche.»

L’ordinanza stabilisce il divieto, per le attività non alimentari nel perimetro urbano di Pisa, di:

esporre merci di qualsiasi tipo sulle pareti esterne, sugli stipiti, sulle cornici delle porte o sulle soglie dei locali, o oltre il filo del muro;

esporre merci o altri oggetti sul suolo pubblico;

ammassare o esporre le merci sul pavimento degli esercizi di vendita, al di fuori degli scaffali o di altre strutture espositive idonee;

utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci;

installare pannelli o scritte luminose, diversi dalle insegne regolarmente autorizzate, nonché schermi a led visibili dalla pubblica via, ad eccezione degli addobbi natalizi o di progetti approvati dal Comune.

I trasgressori saranno soggetti a sanzioni amministrative da 25 a 500 euro, con l’obbligo di rimuovere immediatamente le installazioni o esposizioni non conformi.

