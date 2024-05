Sensibilizzazione sulle infezioni sessualmente trasmissibili: progetto ITS per studenti delle Scuole Superiori di Pontedera e Pisa

Scritto da admin• 5:53 pm• Pisa, Attualità, Attualità, Pontedera

PONTEDERA – Oltre 350 studenti delle classi terze dei Liceo Montale e Ipsia Pacinotti di Pontedera e Iis Santoni e Iiss Galilei-Pacinotti di Pisa hanno partecipato agli incontri del progetto “Infezioni Trasmesse Sessualmente” (ITS), guidati in aula dalle operatrici dell’Educazione alla Salute di Pisa, Maria Colonna e Carla Colleoni.

Secondo Luigi Franchini, direttore dell’Educazione e promozione alla salute nell’Area Sud, il progetto è stato concepito per rispondere alle richieste dei docenti di sensibilizzare gli studenti su questo tema specifico. Le infezioni trasmesse sessualmente, che interessano milioni di individui in tutto il mondo, colpiscono particolarmente i giovani tra i 15 e i 24 anni, rendendo fondamentale la diagnosi precoce per prevenire complicazioni e la diffusione del contagio. Aumentare la consapevolezza dei rischi tra gli studenti, afferma Franchini, permette loro di affrontare le relazioni affettive con serenità e sicurezza.

Carla Colleoni dell’Educazione alla Salute di Pisa sottolinea l’importanza del tema, specialmente per i giovani, e afferma che il progetto è stato sviluppato considerando l’età adolescenziale e lo spirito critico dei ragazzi di fronte a una questione così complessa e significativa.

Last modified: Maggio 1, 2024