Erosione della costa pisana, incontro pubblico con l’ingegner Gentilini

Written by Redazione• 9:13 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Un appuntamento dedicato a uno dei temi più attuali e sentiti dal territorio: l’erosione della costa pisana. Venerdì 24 aprile alle ore 17.30, presso la sede dell’associazione de Gli Amici di Pisa, si terrà un incontro aperto al pubblico per approfondire una problematica che interessa da vicino cittadini e ambiente.

Protagonista dell’incontro sarà Giorgio Gentilini, che illustrerà il fenomeno attraverso dati, immagini e grafici, offrendo un’analisi tecnica e aggiornata della situazione.

L’iniziativa si propone come momento di confronto e informazione su una questione che richiede attenzione e consapevolezza, con l’obiettivo di stimolare riflessioni e possibili soluzioni condivise.

Last modified: Aprile 22, 2026