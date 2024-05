Giovanni Stroppa: “La partita contro il Pisa è la più importante”

Scritto da admin• 5:09 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico grigiorosso Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Cremonese-Pisa, sfida valida per la 36a giornata di Serie B 2023-24 (fischio d’inizio alle 12.30). Ecco le sue dichiarazioni che abbiamo estrapolato dal sito della società grigiorossa.

di Maurizio Ficeli

Riguardo alla gara contro i nerazzurri di Mister Aquilani: “Questa partita contro il Pisa è la più importante, bisogna assolutamente portare a casa i tre punti. Ci siamo preparati, la squadra sta bene e la nostra volontà è questa”.

Cremonese con 4 sconfitte nelle ultime 6 gare:“Considerando però nel complesso anche le gare precedenti, abbiamo fatto un percorso straordinario e delle prestazioni che sono sempre state importanti. Per esempio anche contro il Venezia la squadra ha fatto una grande partita e avrebbe meritato di più”.

Sulla gara contro i lagunari: “Nel secondo ci sono stati episodi su cui non siamo stati bravi, ma il Venezia ha avuto delle fiammate. La squadra ha fatto una partita equilibrata contro un avversario che voleva ribaltare il risultato. Peccato per le occasioni che abbiamo avuto per andare in vantaggio prima e al pareggio poi. Gli episodi non ci hanno visti uscire con dei punti, ma resta una prestazione di carattere”.

Sul Pisa: “Sono una squadra molto tecnica, che ha buone idee e quindi è più imprevedibile rispetto al Venezia. Ha tanti giocatori brevilinei e sarà una gara diversa rispetto a quella di venerdì. Per arginare Valoti servirà giocare di squadra e aggiungo che D’Alessandro e Moreo, che ho allenato, sono giocatori che in questa categoria fanno la differenza”.

Su Ciofani e sul suo impatto specie negli ultimi minuti di gioco: “Sì, ha superato un fastidio al ginocchio ed è migliorato a livello fisico rispetto al girone d’andata, mi spiace che sin qui sia entrato solo in situazioni di emergenza. Si sta allenando bene, è cresciuto di condizione e quindi è una risorsa di cui tenere conto. Così facendo aumentano anche le mie possibilità di scelta”.

Riguardo alla propria squadra: “Ravanelli è tornato a correre oggi, la botta al muscolo è stata più grave del previsto e vedremo come starà nei prossimi giorni. Tuia ha incrementato il lavoro fisico, gli altri sono a disposizione”.

Sui 9 gol subiti nelle ultime 6 gare: “Dispiace che una squadra che ha subito così poco nell’arco dell’intero campionato abbia sofferto certi episodi. Se prima il merito per ciò che stavamo facendo era di tutta la squadra, ora forse stiamo mancando un po’ da quel punto di vista. Per esempio contro la Ternana ho sostituito tre giocatori all’intervallo perché in campo dev’esserci sempre la partecipazione di tutti: si difende in 11 e si attacca in 11. Se questa manca si fa fatica”.

Sulla situazione di Coda che si sente un po’ isolato in attacco: “A Coda voglio un gran bene e l’ho sempre dimostrato, anche se a volte lo sostituisco o lo tengo in panchina. Ripeto nuovamente che c’è bisogno di tutti, le scelte sono fatte nell’ottica di schierare chi può dare il massimo nel momento in cui viene chiamato in causa. A Venezia ho scelto di far partire Coda dal 1′ e poi sostituirlo con Tsadjout che aveva più perché in questo modo avremmo potuto allungare l’avversario, e così è stato. Sottolineo però che resta un giocatore che ha la massima stima dell’allenatore”.

Domani con il Pisa lo “Zini” sarà pieno: “Sono molto contento e fa piacere ricevere la vicinanza del pubblico che non è mai mancata dal 1′ al 95′ e lo stadio si è riempito parecchie volte. Mi auguro che ci sia sempre più gente allo stadio a tifare Cremonese”.

Giovanni Stroppa (foto Us Cremonese)

Last modified: Maggio 1, 2024