Giornata della Terra: Migliaia di volontari in azione con Plastic Free, il Plogging Day mobilita il mondo

Written by Redazione• 8:00 am• Pisa, Attualità

PISA – A trainare la Giornata della Terra 2026 sono loro: i volontari. Migliaia di cittadini, in Italia e all’estero, stanno partecipando al Plogging Day promosso da Plastic Free Onlus, associazione impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica e nella sensibilizzazione ambientale di mercoledì 22 aprile – Earth Day celebrato con il motto “Our Power, Our Planet” (Il nostro potere, il nostro pianeta) – l’iniziativa globale in corso dal 18 al 22 aprile sta trasformando una mobilitazione diffusa in un segnale concreto di partecipazione e responsabilità condivisa.

In appena tre giorni si contano 3.526 partecipanti che, armati di guanti e sacchi, hanno trasformato una semplice passeggiata o corsa in un gesto concreto di cura del territorio, raccogliendo complessivamente oltre 37mila chilogrammi di rifiuti. Numeri importanti, che raccontano però solo una parte del valore dell’iniziativa: al centro resta infatti la partecipazione e la crescente consapevolezza ambientale.

Il Plogging Day si conferma così una formula efficace e inclusiva, capace di coinvolgere persone di ogni età, senza barriere organizzative. Basta iscriversi sulla piattaforma dedicata, scaricare la pettorina personalizzata e condividere la propria esperienza per entrare a far parte di una comunità globale unita dallo stesso obiettivo: prendersi cura del pianeta.

“Quello che stiamo vedendo in questi giorni è qualcosa di straordinario, perché nasce dal basso – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus –. Migliaia di persone hanno scelto di dedicare parte del proprio tempo all’ambiente, senza chiedere nulla in cambio. È questo il vero segnale di cambiamento: una responsabilità condivisa che diventa azione concreta. Non è una questione di numeri o di quantità di rifiuti raccolti, ma di mentalità. Il Plogging Day – aggiunge – dimostra che ognuno di noi può fare la differenza, partendo da gesti semplici: dall’attenzione negli acquisti quotidiani, alla scelta dei prodotti che consumiamo, fino al corretto smaltimento dei rifiuti che produciamo. Se questo approccio diventa quotidiano, allora sì che possiamo parlare di un cambiamento reale“.

L’iniziativa è realizzata con il supporto di Mediass, società italiana di brokeraggio assicurativo indipendente e parte del Gruppo Ardonagh. “Il Plogging Day dimostra che anche gesti semplici possono avere un impatto reale, soprattutto quando diventano collettivi – dichiara Gianluca Graziani, CEO di Mediass –. Abbiamo scelto di sostenere questa iniziativa perché mette al centro la responsabilità condivisa e la prevenzione, valori che fanno parte anche del nostro modo di lavorare. La partecipazione di migliaia di volontari è il segnale più concreto di una sensibilità che cresce e che va accompagnata”.

L’iniziativa, che proseguirà fino alla Giornata della Terra, continua a espandersi anche oltre i confini nazionali, confermando la dimensione internazionale del movimento e la capacità di Plastic Free Onlus di attivare reti di volontariato diffuse. A rafforzare lo spirito di comunità contribuisce anche la condivisione delle attività sui social: i partecipanti sono infatti invitati a pubblicare gli scatti delle proprie raccolte nel gruppo “Plastic Free Walk” o sui propri profili, con le immagini più significative che verranno premiate con gadget ufficiali dell’associazione.

Plastic Free Onlus, oggi presente in oltre 40 Paesi con una rete di più di 260mila volontari e oltre 1.200 referenti, rinnova così il proprio impegno per trasformare la Giornata della Terra in un’occasione di partecipazione attiva e consapevole.

Last modified: Aprile 22, 2026