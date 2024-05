Università di Pisa: impegno per la Democrazia Studentesca e il rispetto delle idee

Scritto da admin• 6:32 pm• Pisa, Cultura

PISA – L’Università di Pisa considera di grande importanza le prossime elezioni dei rappresentanti degli studenti, essendo un momento cruciale per la democrazia interna dell’istituzione. In linea con il piano strategico dell’ateneo, sono state avviate varie iniziative per agevolare la partecipazione e garantire un corretto svolgimento delle competizioni tra le liste, accogliendo con favore l’organizzazione di dibattiti che favoriscano il confronto delle idee.

È fondamentale che tale confronto avvenga in modo pacifico e rispettoso. Qualsiasi manifestazione di violenza o aggressività deve essere condannata e, se necessario, perseguita secondo quanto previsto dalla legge.

In questo contesto, l’Ateneo ha accolto positivamente la condanna unanime espressa da tutte le liste studentesche riguardo all’aggressione segnalata ieri da alcuni membri della lista Azione Universitaria, e ha immediatamente avviato indagini per ottenere ulteriori informazioni sull’accaduto.

Fino a quando non sarà fatta piena luce sull’episodio, l’Ateneo ribadisce l’impegno di tutta la sua comunità nell’osservare rigorosamente la legalità e nel rispettare il pluralismo delle idee.

Last modified: Maggio 1, 2024