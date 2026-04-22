Parma – Pisa: tutti i precedenti dei nerazzurri al “Tardini”

Written by Redazione• 7:52 am• Pisa SC

PISA – Quello della corrente stagione è il 18esimo Campionato che vede affrontarsi nerazzurri e biancoscudati, spaziando dalla Serie A sino alla Serie C ed i relativi 35 confronti complessivi – compreso il match di andata alla “Cetilar Arena” risolto a favore degli ospiti con un calcio di rigore trasformato da Benedyczak – hanno determinato una situazione di leggera prevalenza dei “Ducali”, ovvero con 11 vittorie rispetto alle 10 dei toscani e 14 pari, con gli emiliani altresì in vantaggio (41 a 36) per il numero di reti realizzate, mentre se analizziamo i soli precedenti al “Tardini” a primeggiare sono i padroni di casa, con 8 affermazioni a fronte di 4 pari e 5 successi ospiti.

di Giovanni Manenti

La Storia dei due Club fa sì che, dopo due confronti nel Torneo Cadetto nel 1946-’47 e 1948-’49, Pisa e Parma si affrontino per sei volte in Serie C tra l’inizio degli anni ’50 e la fine dei ’70, per poi ritrovarsi per quattro occasioni negli anni ’80 in Serie B, periodo in cui i nerazzurri sotto la gestione Anconetani sono protagonisti di un “saliscendi” tra la Massima Divisione ed i Cadetti, prima che a vivere il loro “Periodo d’Oro” siano i parmensi nel corso degli anni ’90, che vedono le due formazioni misurarsi nell’unico precedente in Serie A.

Trascorrono quindi quasi 20 anni prima che Pisa e Parma si possano incontrare di nuovo, e sempre in Serie B, dapprima nella stagione 2008-’09 e quindi in epoca recente, con le sfide nel Torneo Cadetto ad essere complessivamente le più numerose, con 10 Campionati disputati ed un bilancio complessivo di 7 affermazioni nerazzurre a fronte di altrettanti pari e 6 successi biancoscudati, mentre avendo riferimento ai soli match disputati in terra emiliana si registrano 5 vittorie dei padroni di casa rispetto a due pari ed a tre affermazioni ospiti, la più recente delle quali l’1-0 di fine febbraio 2023, deciso da una rete di Touré nel finale.

Per quanto viceversa concerne l’unico precedente nella Massima Serie fra le due squadre, lo stesso si svolge il 24 marzo 1991 e valevole per la 26esima giornata, con il Parma neo promosso allenato da Nevio Scala ed alla sua prima esperienza nell’elite del Calcio italiano quinto in Classifica con 29 punti alla pari con la Juventus e reduce dal pari a reti bianche con l’Inter che consente alla Sampdoria di prendere un punto di vantaggio sui nerazzurri in vetta alla graduatoria essendosi i blucerchiati imposti per 3-0 all’Arena Garibaldi, risultato che fa sprofondare il Pisa al terz’ultimo posto a quota 17, ad una lunghezza di distacco dal Cagliari ed a tre dal Lecce, così che desta non poca sorpresa l’esito della sfida, che vede gli ospiti imporsi per 3-2 dopo aver addirittura condotto per 3-0 (doppietta di Padovano ed acuto di Neri), per un successo che rianima speranze di salvezza viste le contemporanee sconfitte di Lecce e Cagliari, poi naufragate avendo conquistato tre soli punti nelle successive otto giornate, mentre i Ducali concludono in quinta posizione a quota 38 sufficienti per qualificarsi alla Coppa UEFA.

Riepilogo gare Pisa-Parma al “Tardini” nel Torneo Cadetto (5 vittorie Parma, due pareggi, tre vittorie Pisa):

04.05.1947 – 33.a giornata: Parma – Pisa 2-1 (15’ Berruti, 26’ Del Grosso; 49’ Braccianti)

14.11.1948 – 10.a giornata: Parma– Pisa 1-0 (3’ Garavoglia)

02.12.1979 – 12.a giornata: Parma – Pisa 1-1 (23’ Caneo; 56’ Barbana)

07.10.1984 – 4.a giornata: Parma – Pisa 1-3 (25’ Giovannelli, 28’ Baldieri, 30 rig. Kieft, 43′ Fermanelli)

05.04.1987 – 27.a giornata: Parma – Pisa 2-0 (44’ Piovani, 58’ Fontolan)

07.01.1990 – 19.a giornata: Parma – Pisa 0-2 (31’ Piovanelli, 67’ aut. Minotti)

09.05.2009 – 39.a giornata: Parma – Pisa 2-0 (71’ Lucarelli, 86’ Leon)

26.09.2021 – 6.a giornata: Parma – Pisa 1-1 (13′ Lucca; 53’ Del Prato)

28.02.2023 – 27.a giornata: Parma – Pisa 0-1 (83’ Touré)

17.02.2024 – 25.a giornata: Parma – Pisa 3-2 (25’ Benedyczak, 81’ Man, 95’ Del Prato; 35’ Valoti, 92’ Canestrelli)

Unica sfida andata in scena al “Tardini” in Serie A:

24.03.1991 – 26.a giornata: Parma – Pisa 2-3 (73’ Brolin, 87’ rig. Melli; 32’, 61’ Padovano, 59’ Neri)

Last modified: Aprile 22, 2026