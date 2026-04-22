Terre di Pisa Bike Days, debutto di successo: boom di partecipazione e sguardo già al 2027

Written by Redazione• 7:17 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Si è chiusa con un esito positivo la prima edizione dei Terre di Pisa Bike Days. Dal 17 al 19 aprile, il Giardino Scotto di Pisa si è trasformato in un vero e proprio punto di riferimento per appassionati di ciclismo, famiglie e operatori del settore, registrando un’ottima partecipazione e confermando il crescente interesse per il cicloturismo.

All’esordio, la manifestazione ha attirato un pubblico variegato, dimostrando fin da subito la validità del format. La maggior parte dei partecipanti proveniva dalla Toscana (75,36%), ma non sono mancati visitatori da Emilia-Romagna e Lombardia, portando queste tre regioni a rappresentare complessivamente l’85,75% del pubblico. Positivi anche i primi segnali dall’estero, con circa il 2% di presenze internazionali, a conferma della capacità attrattiva del brand “Terre di Pisa” anche oltre i confini locali.

Per tre giorni, la bicicletta è stata protagonista in tutte le sue declinazioni – sportiva, turistica ed educativa – grazie a un programma ricco di attività e momenti di approfondimento. Grande partecipazione per le bike experience, che hanno accompagnato i partecipanti alla scoperta del territorio attraverso percorsi suggestivi e accessibili. Tra questi, la Gravel del Lago di Massaciuccoli, il Bike Trail di 100 km tra le colline e il litorale pisano, l’Urban Ride lungo la ciclovia del Trammino e la Road Ride sul Monte Serra.

Fulcro dell’evento è stata l’area expo, con la presenza di numerosi brand e operatori del settore bike e turismo, offrendo uno spazio di incontro diretto tra pubblico e professionisti e una panoramica sulle principali innovazioni del comparto.

Ampio spazio anche agli incontri dedicati a sostenibilità, mobilità e sviluppo territoriale, oltre ad attività pensate per famiglie e bambini, rendendo l’evento accessibile e coinvolgente per tutte le età.

Il bilancio finale conferma i Terre di Pisa Bike Days come un appuntamento destinato a crescere e a diventare un punto di riferimento per il cicloturismo in Italia. L’attenzione è già rivolta alla prossima edizione, in programma dal 16 al 18 aprile 2027.

Last modified: Aprile 22, 2026