Confronto su tutela e governance del servizio idrico promosso dal gruppo consiliare regionale del Movimento 5 Stelle

Written by Redazione• 7:55 am• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo, Politica

NAVACCHIO – Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Toscana organizza l’iniziativa Acqua pubblica – tutela del bene comune, responsabilità delle istituzioni, in programma venerdì 24 aprile 2026, dalle 15 alle 18, presso la Sala Auditorium (Incubatore, III Lotto) del Polo Tecnologico di Navacchio (via Mario Giuntini 63, Navacchio di Cascina – Pisa).

L’incontro intende offrire un momento di confronto istituzionale e tecnico sul governo della risorsa idrica, sulla tutela dell’acqua come bene comune e sulle responsabilità pubbliche connesse alla sua gestione, anche alla luce delle sfide ambientali e infrastrutturali che interessano i territori.

Ad aprire e moderare i lavori sarà la consigliera regionale del M5S Irene Galletti: «Con questo convegno vogliamo far conoscere quello che la Regione Toscana sta facendo per raggiungere l’obiettivo della ripubblicizzazione dell’acqua pubblica, sancito con il referendum del 2011, nonché sulla tutela della risorsa contro gli agenti inquinanti, primi tra tutti i PFAS». Sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Cascina Michelangelo Betti e dell’assessora regionale all’istruzione Alessandra Nardini.

Il primo ad intervenire sarà il consigliere regionale del M5S Luca Rossi Romanelli: «Il tema dell’acqua bene comune ha permeato fin da subito la nostra azione politica in Regione, in tutti i suoi aspetti, come diritto fondamentale delle persone e come risorsa da proteggere nell’interesse dell’ambiente e a tutela dei cittadini, della loro salute e delle necessità primarie – dichiara – il convegno sarà un’importante occasione per descrivere quanto stiamo facendo anche per il monitoraggio della sua disponibilità, la sua salvaguardia e valorizzazione».

Sarà poi il turno del presidente di Abbanoa (la società che gestisce il Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale unico della Sardegna) Giuseppe Sardu, del direttore generale dell’Autorità Idrica Toscana Alessandro Mazzei e dell’assessore regionale all’ambiente del M5S David Barontini, che spiega: «L’obiettivo è quello di costruire un modello integrato e moderno di gestione dell’acqua, che sappia coniugare gestione pubblica, economia circolare ed efficienza energetica lungo tutta la filiera, fino al riuso finale della risorsa: è proprio sull’alleanza tra istituzioni, gestori, enti locali e cittadini che vogliamo costruire il futuro dell’acqua in Toscana».

Porteranno inoltre il proprio contributo l’assessore comunale di Cascina del M5S Fausto Bosco e Marco Cardone del Forum Toscano dei Movimenti per l’Acqua.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di confronto promosso dal Movimento 5 Stelle Toscana sui servizi pubblici essenziali, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento tra i livelli istituzionali e favorire politiche orientate alla tutela dei diritti dei cittadini e delle risorse naturali.

Last modified: Aprile 22, 2026