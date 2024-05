Gruppo Paim: “Appello per la sicurezza e la precaria viabilità che minaccia la struttura sanitaria “SRP I Numeri Primi” a Bientina”

Scritto da admin• 4:10 pm• Bientina, Attualità, Pisa

BIENTINA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Gruppo PAIM.

“La strada che porta alla struttura sanitaria “SRP I Numeri Primi” a Bientina è in condizioni disastrose, rappresentando un pericolo quotidiano per dipendenti, forze dell’ordine e ambulanze che devono raggiungere la struttura. La presenza di buche profonde mette a rischio la sicurezza dei trasporti e la possibilità di interventi urgenti. La struttura ospita pazienti psichiatrici, rendendo cruciale l’accessibilità per le forze dell’ordine e le ambulanze. Questa situazione impedisce anche l’arrivo di medici, operatori e fornitori, mettendo a repentaglio la salute degli utenti. Non riuscendo a garantire una strada sicura, la struttura è anche limitata nell’offrire attività socializzanti e riabilitative. Nonostante le richieste al Sindaco, la situazione non è stata risolta, e si chiede un intervento urgente per garantire la sicurezza dei pazienti e del personale“, conclude il Gruppo Paim.

