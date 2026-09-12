Scuola, al via il nuovo anno: il punto sugli interventi di edilizia scolastica

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PISA – Con l’avvio del nuovo anno scolastico, il Comune di Pisa presenta il punto sugli interventi di edilizia scolastica effettuati durante la pausa estiva e in cantiere nei prossimi mesi, secondo un programma che interessa numerosi plessi scolastici cittadini, dagli asili nido alle scuole dell’infanzia, dalle primarie alle secondarie di primo grado.

“Come ogni anno – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti – ci prepariamo alla riapertura delle scuole cittadine, seguendo quella che è una delle priorità della nostra Amministrazione: investire risorse per mettere in sicurezza il patrimonio scolastico e garantire scuole più accoglienti, curate e funzionali. Quest’anno tra lavori conclusi, cantieri in corso e interventi già programmati, sono circa 3,85 milioni di euro le risorse complessivamente impegnate dal Comune, attraverso dieci affidamenti distinti, per realizzare manutenzioni, sistemazione degli spazi esterni, abbattimento delle barriere architettoniche, miglioramento degli ambienti scolastici ed efficientamento energetico, con interventi diffusi che hanno toccato quasi tutti i plessi scolastici. A fianco del grande impegno per le manutenzioni, grazie alla grande opportunità del PNRR, abbiamo costruito tre asili nido, Toniolo, I Passi e San Biagio appena conclusi (con sistemazione delle aree esterne da completare) per l’importo di 4,2 milioni di euro e una scuola media, che sarà completata entro la fine dell’anno, per un investimento complessivo di 7,7 milioni di euro, tutti completamenti nuovi che entro il 2027 restituiremo alla città”.

“In questi anni – spiega l’assessore alla scuola ed edilizia scolastica Riccardo Buscemi – abbiamo impostato un lavoro continuo di ascolto delle scuole e di confronto con dirigenti, insegnanti e famiglie che è ripartito proprio in questi giorni. Ieri ho avuto modo di confrontarmi con i dirigenti scolastici di tutti gli istituti comprensivi della città. La buona prassi di incontrarci mensilmente è un metodo di lavoro che consente di intervenire per tempo laddove necessario, per rispondere alle segnalazioni. L’obiettivo è intervenire in maniera progressiva e puntuale sulle criticità che ci vengono segnalate, programmando gli investimenti più consistenti e portando avanti contemporaneamente un’opera continua di manutenzione. Ringrazio gli uffici comunali, i tecnici e i dirigenti scolastici per la collaborazione che permette di far fronte alle esigenze degli oltre 60 edifici scolastici che abbiamo a Pisa e che ci consente ogni anno di farci trovare pronti per la riapertura delle scuole, mantenendo tutto l’anno aperto il canale di ascolto e di confronto per dare una risposta alle esigenze dell’intera comunità scolastica.”

Interventi conclusi. Tra i lavori che sono stati eseguiti durante la pausa estiva, alla scuola dell’infanzia Conti sono stati recuperate le grondaie e rifatti gli intonaci dei terrazzi; alla scuola dell’infanzia Puccini è stato impermeabilizzato il terrazzo; alla scuola dell’infanzia Haring sono state impermeabilizzate la copertura di un’aula e quella della palestra; al nido di Marina di Pisa è stata ripristinata la guaina della copertura, sostituite le tegole e sigillato il lucernario (Importo 138.200 euro).

Sul fronte della regimazione delle acque sono stati eseguiti interventi alla scuola dell’infanzia Galilei, ai nidi San Rossore, Isola delle Farfalle e Cep e alla primaria Novelli. Completati inoltre il nuovo vialetto alla secondaria Gamerra, la sistemazione dell’area verde al nido Coccapani, il rifacimento della pavimentazione e degli intonaci della palestra della primaria Collodi, la nuova pavimentazione del refettorio della primaria Parmini, il vialetto tra la primaria Damiano Chiesa e la secondaria Fibonacci e la sistemazione dell’area esterna della primaria Zerboglio (Importo 130.000 euro).

Conclusi anche il rifacimento completo della copertura e dell’impermeabilizzazione della palestra della secondaria Castagnolo, l’impermeabilizzazione di una falda della primaria Don Milani e della copertura della palestra della primaria Damiano Chiesa, oltre a interventi diffusi di ripristino degli intonaci e tinteggiatura. Alla primaria Toti sono state inoltre rifatte le guide dei cancelli carrabili e una porzione della pavimentazione (Importo 132.417 euro + 177.950 euro).

Cantieri in corso. Alla scuola primaria Nicola Pisano sono in corso i lavori per l’installazione della linea vita e il ripristino dell’impermeabilizzazione della copertura dell’auditorium; alla secondaria Fucini il rifacimento dell’impermeabilizzazione dell’ingresso della palestra, con successivo ripristino di intonaco e tinteggiatura; alla primaria Genovesi viene ricostruito il muro di recinzione crollato.

Particolare attenzione viene riservata anche all’accessibilità e all’inclusione: alla primaria Lorenzini è in corso l’installazione di un percorso tattile per non vedenti, mentre alla scuola dell’infanzia Ciari e alla succursale della secondaria Fucini vengono realizzate nuove “aule morbide“, con pannelli protettivi e copritermosifoni. Alla scuola d’infanzia Puccini sono in corso ripristini di intonaci, tinteggiature e interventi nel refettorio (Importo 180.800 euro).

Alla primaria Collodi è inoltre in corso di ultimazione un importante intervento sulle facciate, con realizzazione del cappotto termico, finalizzato all’efficientamento energetico e all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (Importo 188.116 euro). Alla segreteria dell’Istituto comprensivo Gamerra sono invece in corso i lavori per la demolizione dei controsoffitti pesanti di due aule e il rifacimento dell’impermeabilizzazione di una porzione della copertura (Importo 119.070 euro).

Interventi programmati. Il programma proseguirà nei prossimi mesi con il rifacimento dei terrazzi della primaria Novelli e ulteriori interventi alla Galilei, Gamerra e Montessori. Sono inoltre previsti lavori alla secondaria Toniolo, il ripristino dello strato in calcestruzzo della secondaria Fucini, il posizionamento di tettoie alle scuole primarie Rismondo e Baracca e il ripristino della copertura della primaria Biagi.

La parte economicamente più consistente del programma riguarda infine tre grandi interventi di efficientamento energetico nelle scuole secondarie di primo grado. Alla Fibonacci, per un quadro economico di 716.714 euro, è prevista la sostituzione completa degli infissi in alluminio e l’installazione di una pompa di calore. Alla Fucini, con un investimento di 980.833 euro, saranno sostituiti completamente gli infissi in PVC e installata una nuova pompa di calore. Alla Mazzini, infine, è previsto un intervento da 1,083 milioni di euro per la sostituzione parziale degli infissi in alluminio, l’installazione di una pompa di calore e la messa in sicurezza dei solai.

Scuola “Pisano” a Marina di Pisa (7,7 milioni di euro). Lavori in corso di ultimazione: sono partiti a settembre 2024 e sono quasi ultimati i lavori demolizione e ricostruzione della scuola secondaria di primo grado “Niccolò Pisano”, che ha ottenuto il finanziamento dal bando “Costruzione di nuove scuole”. I lavori stanno proseguendo ed è stata accettata la proroga al 31 agosto per ultimare la struttura, a cui vanno aggiunti 60 giorni di lavori per il completamento delle opere marginali. La nuova scuola è stata costruita secondo un progetto innovativo e aperto al territorio: sarà una struttura sicura e accogliente, in cui i bambini avranno ampi spazi all’interno e all’esterno della struttura, pensata per accogliere i bisogni di socialità e stimolare creatività e processi di apprendimento. Con l’utilizzo del legno, di ampie vetrature che connettono i vari ambienti, di terrazze, spazi all’aperto, laboratori, biblioteca e anche di una torretta per l’osservazione del mare, la scuola rappresenterà, una parte stessa del percorso formativo. L’edificio ospiterà fino a 9 classi per un totale di 225 alunni. La superficie complessiva dell’edificio sarà di 2350 metri quadrati.

Last modified: Settembre 12, 2026